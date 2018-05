Il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia è iniziato. Fischio d'inizio: mercoledì 9 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv (e in streaming) su Rai Uno e sulla piattaforma online collegandosi a Raiplay. La Televisione di Stato manderà in onda l'evento in esclusiva e in chiaro: sarà così anche per il prossimo trienno (fino al 2021) essendosi aggiudicata l'asta dei diritti comprensivi anche di quelli radiofonici e della Supercoppa.

Juventus-Milan, le liste dei convocati

Qui Juventus. La Juventus di Massimiliano Allegri, che ha già messo in bacheca il settimo scudetto consecutivo, può fare filotto di trofei anche in Tim Cup: sarebbe la quarta consecutiva a margine di un ‘double' che testimonia lo strapotere dei bianconeri in Italia iniziato con Antonio Conte e proseguito con l'attuale allenatore toscano.

Nella lista dei convocati c'è anche Mario Mandzukic mentre Giorgio Chiellini è indisponibile: Buffon, De Sciglio, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Pinsoglio, Mandzukic, Howedes, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi.

Qui Milan. Il Milan di Rino Gattuso arriva al big match della Capitale da outsider, considerato che tutti i favori del pronostico sono dalla parte dei bianconeri. A fare la differenza, però, potrebbe essere la differente condizione atletica che vede i rossoneri leggermente favoriti rispetto agli avversari reduci da una stagione durissima e densa d'impegni tra coppe e campionato.

Le buone notizie per il tecnico milanista arrivano dal recupero di Lucas Biglia e Suso, entrambi figurano nella lista dei convocati: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari; Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata; Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (maglia n°57); Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

La prima volta del baby Torrasi, indosserà la maglia 57

Detto dei recuperi di Biglia e Suso, va precisato che lo spagnolo ha maggiori chance di essere in campo rispetto all'argentino. Al posto dell'ex Lazio dovrebbe esserci Manuel Locatelli. Torna fra i convocati fra i difensori anche il colombiano Zapata, mentre la novità fra i centrocampisti è rappresentata dal baby Emanuele Torrasi, classe 1999, che indosserà la maglia numero 57. Centrocampista centrale (oppure mediano), ha 19 anni, è nato a Milan e – calcisticamente parlando – nel settore giovanile dei rossoneri.

A post shared by Emanuele Torrasi (@ematorrasi) on May 1, 2018 at 10:47am PDT

Il brutto infortunio al ginocchio e il ritorno in campo. Dieci le presenze in stagione nella formazione Primavera (1 gol) tra campionato, Torneo di Viareggio e coppa di categoria: uno score magro e condizionato dall'infortunio che lo ha tenuto fermo da settembre 2017 (rottura parziale del legamento collaterale del ginocchio sinistro) fino a febbraio 2018. A marzo la fine dell'incubo, quando viene convocato in occasione della sfida con la Samp Under 19. In campo con Lazio, Juventus, Chievo e Roma, Torrasi ha avuto la gioia di segnare proprio nella sfida coi giallorossi. "Dopo il gol sono andato ad esultare con il dottore e il fisioterapista, che mi sono stati vicini durante la riabilitazione", ha raccontato a Pianeta Milan il calciatore. Adesso l'opportunità di vivere da vicino i momenti della finale di Coppa Italia è un bel sogno a occhi aperti dopo tante sofferenze.

Juve-Milan, probabili formazioni della finale di Tim Cup

Mario Mandzukic c'è – dopo la ferita alla caviglia rimediata nella sfida con l'Inter e ricucita con 10 punti di sutura – ma resta in forte dubbio mentre Douglas Costa dovrebbe far parte del tridente con Dybala e Higuain. Nel Milan Cutrone dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Kalinic, completando il tridente formato assieme a Suso e a Calhanoglu.