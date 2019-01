Quante giornate di squalifica per Matteo Politano dopo l'espulsione in Torino-Inter? E' arrivato il verdetto del giudice sportivo sull'attaccante nerazzurro, allontanato dal direttore di gara Maresca per un'espressione irriguardosa. Politano è stato punito con due turni di stop. Stesso provvedimento per il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi, anch'egli finito in anticipo negli spogliatoi in Chievo-Fiorentina, dopo una vera e propria parata sulla linea di porta.

E' arrivato il verdetto del giudice sportivo su Matteo Politano. L'attaccante dell'Inter era stato espulso nel finale del match in casa del Torino per un'espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara Maresca (secondo le indiscrezioni, l'ex Sassuolo avrebbe detto all'arbitro "Sei scarso"). Due giornate di squalifica per Matteo Politano giustificate nel comunicato ufficiale con queste parole "per avere, al 41° del secondo tempo, rivolto al direttore di gara un’espressione ingiuriosa".

Quali partite salterà Matteo Politano

Bisognerà capire se l'Inter deciderà di presentare o meno ricorso per la squalifica di Matteo Politano. Il calciatore già al momento dell'uscita dal campo si era giustificando rispondendo a Spalletti e dicendo di non aver detto nulla di offensivo a suo giudizio. Stando a quanto deciso dal giudice sportivo, l'esterno offensivo nerazzurro salterà le partite contro Bologna e Parma

Le decisioni del giudice sportivo per la 22a giornata di Serie A. Due turni anche a Benassi

Come Matteo Politano, anche Marco Benassi della Fiorentina è stato punito con due giornate di squalifica. Il centrocampista della Fiorentina, espulso contro il Chievo è stato sanzionato "per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete". Il giudice sportivo dopo le partite della 22a giornata di Serie A, ha squalificato per un turno: "Mattiello (Bologna), Fabian Ruiz (Napoli), Barella (Cagliari), Cassata (Frosinone), Cristante, Nzonzi (Roma), Helander (Bologna), Milinkovic Savic (Lazio), Petagna (Spal), Praet (Sampdoria), Rolon (Genoa). Tra i tecnici, ammonizione per Carlo Ancelotti "per avere al 49′ del secondo tempo contestato una decisione arbitrale". Inibito fino al 10 febbraio Marco Di Vaio, team manager del Bologna, "per avere, al termine del primo tempo, nello spogliatoio, con fare minaccioso rivolto al direttore di gara espressioni offensive e ingiuriose, reiterando tale atteggiamento al termine della gara"

Milan punito per cori di discriminazione territoriale contro il Napoli

Per quanto riguarda i club, multato il Milan che dovrà pagare un'ammenda di 15mila euro dopo la partita con il Napoli. Il tutto "per avere i suoi sostenitori, all’inizio e al termine della gara, aver intonato un coro insultante di matrice territoriale". 3mila euro in meno invece per la Roma, che paga il lancio di fumogeni nel corso della sfida in casa dell'Atalanta