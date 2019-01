Perché Matteo Politano è stato espulso nel finale di Torino-Inter? L'esterno offensivo è stato cacciato dall'arbitro Maresca per una presunta espressione irriguardosa. Cosa ha detto l'ex Sassuolo al direttore di gara per meritare il provvedimento disciplinare? Sono emersi nuovi retroscena sulla reazione di Politano alla mancata concessione di un calcio di punizione all'Inter per un presunto intervento falloso di Ola Aina nei suoi confronti.

Matteo Politano espulso in Torino-Inter, cosa è successo. La moviola

All'85' di Torino-Inter, con i nerazzurri pronti a produrre il massimo sforzo nel tentativo di pervenire al pareggio, ecco l'episodio dell'espulsione di Politano. L'esterno offensivo subentrato a Joao Mario, cade dopo un contrasto con Ola Aina nei pressi dell'area granata. Un contatto lieve che il direttore di gara decide di non sanzionare. Politano a quel punto inizia a protestare nei confronti dell'arbitro Maresca che dopo qualche secondo estrae il rosso.

Cosa ha detto Matteo Politano all'arbitro in occasione dell'espulsione in Torino-Inter

Cosa ha detto Matteo Politano all'arbitro per meritare il rosso diretto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Sassuolo si sarebbe rivolto al direttore di gara con un perentorio "Sei scarso", sottolineando l'errore del mancato fischio sul presunto intervento falloso nei suoi confronti di Ola Aina. Politano inizialmente pensava di essere stato sanzionato con il giallo è infatti si è girato verso il centro del campo per tornare a giocare. E' stato Mauro Icardi a fargli notare l'espulsione, con l'esterno offensivo di Spalletti che ha lasciato il terreno di gioco incredulo

Quante giornate di squalifica per Matteo Politano dopo il rosso in Torino-Inter

Al momento dell'uscita dal campo Politano è stato bacchettato da Spalletti. Il giocatore immortalato dalle telecamere ha cercato di giustificarsi a più riprese ribadendo "Non ho detto niente". Quante giornate di squalifica dovrà osservare Politano? L'attaccante salterà certamente il match contro il Bologna. La sua presenza nei match contro Parma e Sampdoria dipenderà poi da quello che scriverà nel referto il direttore di gara.