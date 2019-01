Quando esordirà Lucas Paquetà con la maglia del Milan? La prima uscita del neoacquisto brasiliano con la maglia rossonera potrebbe concretizzarsi in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria, in programma oggi sabato 12 gennaio alle ore 18 (diretta televisiva su Rai 2 e in streaming su Rai Play). Una chance importante per vedere per la prima volta il centrocampista offensivo in azione in Italia, con Gattuso che potrebbe fare affidamento su di lui anche in Supercoppa contro la Juventus.

Esordio Lucas Paquetà, il brasiliano titolare in Sampdoria-Milan di Coppa Italia

Il nome di Lucas Paquetà compare nelle probabili formazioni di Sampdoria-Milan. Gennaro Gattuso sembra intenzionato a far esordire il duttile centrocampista offensivo brasiliano nella partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Un'occasione importante per vedere in azione l'ultimo arrivato che potrebbe essere inserito nel trio di centrocampo, con Kessié e Bakayoko, a supporto del tridente offensivo. Grande curiosità per l'esordio di Lucas Paquetà, sul quale poi il Milan potrebbe puntare anche in occasione dell'attesissima sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma il 16 gennaio a Gedda alle 18.30 italiane.

Le scelte di Gennaro Gattuso per Sampdoria-Milan, Lucas Paquetà in campo e Suso fuori

Se dunque l'acquisto di Lucas Paquetà fa sorridere Gattuso, le brutte notizie arrivano dallo spagnolo Suso. Quest'ultimo già certo della sua assenza in Supercoppa a causa della squalifica incassata nell'ultimo turno di campionato, non giocherà Sampdoria-Milan di Coppa Italia. Il motivo? Un piccolo infortunio che spinge il tecnico a cautelarsi per non correre il rischio di perdere l'esterno offensivo per le prossime partite. Al suo posto in campo nel tridente offensivo dei rossoneri ci sarà Castillejo che con Calhanoglu dovrà garantire sostegno al terminale Gonzalo Higuain, che per ora non pensa al mercato. Davanti a Reina poi, ecco il quartetto Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, con Strinic e Conti pronti a subentrare dalla panchina cancellando il lungo stop per infortunio.

Quale Sampdoria in campo contro il Milan in Coppa Italia

Per Sampdoria-Milan di Coppa-Italia, Giampaolo non è intenzionato ad affidarsi ad un corposo turnover. Inamovibile in avanti Quagliarella, che potrà contare su Caprari al suo fianco. Senza Barreto e Bereszynski, spazio a Sala e Murru sulle corsie ai fianchi di Andersen e Tonelli, centrali di difensa. Per la mediana toccherà invece a Praet, Linetty e Ekdal coprire le spalle a Ramirez nelle vesti di trequartista.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Sala, Andersen, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Allenatore: Giampaolo

Milan (4-3-3): Reina; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Castillejo, Higuain, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso