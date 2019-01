Quando si gioca la Coppa Italia e dove vederla in diretta televisiva, in chiaro oppure in streaming? La Tim Cup edizione 2018/2019 è il primo appuntamento calcistico in calendario a gennaio: è in programma da sabato 12 a lunedì 14 con le partite degli ottavi di finale, il turno inizia con Lazio-Novara e finisce con Roma-Virtus Entella determinando gli abbinamenti in tabellone per i quarti di finale (30 gennaio). A trasmettere in esclusiva tutte le gare è la Rai: Juventus e Napoli andranno in onda in prima serata su Rai 1, il resto dei match troverà spazio su Rai 2. Per chi volesse seguire gli incontri su pc, tablet, telefonino potrà collegarsi al sito online della Tv di Stato, Rai Play, per la visione in streaming degli eventi.

Calendario e programmazione tv degli ottavi di Coppa Italia

Il campionato è ancora in pausa – riprenderà con il week-end del 19 e 20 gennaio -, in queste due settimane la scena sarà occupata dalla Tim Cup e dalla Supercoppa italiana, quest'ultima prevista per il 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita (alle 18.30 in Italia secondo il fuso orario con il Paese del Golfo Persico). La prima squadra di Serie A a tornare in campo è la Lazio che sabato prossimo affronterà (ore 15) il Napoli. Nello stesso giorno, ma alle 18, il match interessante tra Sampdoria e Milan mentre la Juventus di scena a Bologna (ore 20.45) chiuderà il trittico della prima giornata. Stessa cadenza di gare alla domenica: Torino-Fiorentina (ore 15), Inter-Benevento (ore 18, a porte chiuse) e Napoli-Sassuolo (ore 20.45). Il quadro dei quarti di finale sarà completo con l'esito delle sfide di lunedì, Cagliari-Atalanta (ore 17.30) e Roma-Virtus Entella (ore 21).