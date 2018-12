Con gli ottavi di finale di Coppa Italia si aprirà il 2019 del calcio italiano, in campo ci saranno tutte le big, che inizieranno il loro percorso, come d’abitudine, in questo punto della manifestazione. Nei giorni scorsi era stato effettuato il sorteggio per stabilire la squadra che doveva disputare la gara in casa, poi sono state stabilite le date, oggi invece sono stati resi noti gli orari delle partite e la copertura televisiva.

Quando giocheranno Juventus e Milan in Coppa Italia

La Lega di Serie A ha reso noti gli orari e la programmazione completa degli ottavi di Coppa Italia. Si sapeva che al sabato avrebbe giocato, oltre alla Lazio, la Juventus e il Milan che poi voleranno direttamente in Arabia Saudita, dove il 16 gennaio disputeranno la Supercoppa Italiana. I bianconeri a Bologna giocheranno alle 20.45 di sabato 12, alle 18 invece a Marassi scenderà in campo il Milan.

Napoli e Inter in campo di domenica, la Roma giocherà di lunedì

Nella giornata di domenica 13 invece tocca al Napoli e all’Inter, che in casa ospiteranno rispettivamente Sassuolo e Benevento. Al San Paolo si parte alle 20.45, alle 18 invece calcio d’inizio a San Siro, mentre alle 15 tocca al Torino e alla Fiorentina, che daranno vita a uno degli ottavi più equilibrati. Lunedì 14 invece il programma si chiuderà con le sfide tra Cagliari e Atalanta e tra Roma e Entella, una delle due compagini di Serie C ancora in corsa nel torneo.

Gli orari e la copertura tv degli ottavi di Coppa Italia

Sabato 12 Gennaio:

Lazio-Novara (ore 15, Rai 2), Sampdoria-Milan (ore 18, Rai 2), Bologna-Juventus (ore 20.45, Rai 1).

Domenica 13 Gennaio:

Torino-Fiorentina (ore 15, Rai 2), Inter-Benevento (ore 18, Rai 2), Napoli-Sassuolo (ore 20.45, Rai 1).

Lunedì 14 Gennaio:

Cagliari-Atalanta (ore 17.30, Rai 2), Roma-Virtus Entella (ore 20.45, Rai 2).