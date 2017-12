Una delle fotografie più belle dell'ultima giornata di campionato, è senza dubbio il saluto dello stadio San Paolo a Fabio Quagliarella. L'attaccante della Sampdoria, nato 34 anni fa a Castellammare di Stabia, ha infatti ricevuto il lungo applauso dal pubblico di Fuorigrotta durante il riscaldamento: un gesto d'affetto apprezzato dall'attaccante doriano che, dopo aver segnato il rigore del 2 a 1, ha evitato di esultare in segno di rispetto alla sua ex tifoseria.

Per celebrare il ritrovato feeling con i napoletani, Quagliarella ha voluto postare su Instagram un bel messaggio a loro dedicato: "Non era la prima volta, ma sapevamo tutti che in realtà lo era. Grazie di cuore: alla gente della mia terra che ha applaudito e alla gente della Sampdoria che ha sempre l’intelligenza di capire un’emozione".

A post shared by Fabio Quagliarella (@fabioquagliarella27_official) on Dec 24, 2017 at 6:46am PST

Il regalo più bello.

Celebrato con una standing ovation al momento della sua sostituzione, Fabio Quagliarella ha dunque archiviato le vecchie e dolorose incomprensioni con il popolo partenopeo (che prima di conoscere la verità, lo ha sempre considerato un traditore) e la tragica vicenda di stalking, che portò il giocatore a lasciare il Napoli per trasferirsi alla Juventus e successivamente spiegare tra le lacrime il motivo di quella scelta.

L'affetto del pubblico del San Paolo, è senza dubbio il miglior regalo di Natale per Quagliarella: "Non poteva essere una giornata normale e non lo è stata – ha concluso l'attaccante blucerchiato – La porterò sempre con me. La serenità non ha maglia: Buon Natale a chi vuole bene e io ve ne voglio sinceramente tanto".