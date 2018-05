Mentre l'ex compagno Iniesta brinda al suo accordo con i giapponesi del Vissel Kobe, Xavi ha deciso di regalarsi altri mesi di passione in Qatar. Il fuoriclasse spagnolo, che oggi ha 38 anni, ha infatti scelto di firmare il rinnovo con l'Al-Sadd: squadra qatariota che due anni fa lo accolse dopo il traumatico addio al Barcellona, arrivato dopo ben 17 anni di militanza blaugrana.

A dare notizia della firma del centrocampista catalano, è stata la stessa società dell'Al-Sadd grazie ad un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Il maestro del centrocampo, Xavi Hernandez, resterà nel club fino al termine della stagione 2019-2020, visto che ha prolungato il suo contratto per altri due anni. Xavi ha appena chiuso la sua terza annata con il club, dopo aver inizialmente firmato nel 2015 un contratto biennale".

Il futuro di Xavi è in panchina

Per il club qatariota si tratta di un'ottima notizia, dato che Xavi si è subito inserito alla grande nella squadra e ha contribuito alle importanti vittorie della Coppa del Qatar, della Coppa dell’Emiro e di una Sheikh Jassim Cup. Dopo la firma lo stesso giocatore ha reso pubblica la sua soddisfazione attraverso un messaggio su Instagram: "Sono felice di poter continuare a far parte della famiglia dell’Al-Sadd per altri due anni".

Il suo accordo fino al 2020, allontana dunque l'ipotesi di un coinvolgimento di Xavi come allenatore della squadra. Nei giorni scorsi il quotidiano spagnolo "Marca" aveva infatti rilanciato la notizia del doppio ruolo dell'ex giocatore del Barcellona, che si sarebbe sdoppiato tra panchina e campo. Secondo il giornale iberico, Xavi sarebbe addirittura in corsa per diventare l’allenatore della nazionale del Qatar ai mondiali che il paese ospiterà nel 2022.