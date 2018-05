Xavi attacca, Casemiro risponde. É sempre tempo di ‘clasico’ tra Barcellona e Real Madrid, e lo è anche a pochi giorni dalla finale di Champions tra i ‘blancos’, che vanno a caccia di uno storico tris, e il Liverpool, in programma a Kiev sabato prossimo. Alle punzecchiature dell’ex leggenda dei catalani risponde con un pizzico di cattiveria il centrocampista brasiliano, diventato con il tempo un giocatore indispensabile per il Real e per la Seleçao.

Xavi, che ha vestito la maglia del Barcellona per diciassette stagioni e che anche in Qatar ha vinto il campionato, tempo fa criticò lo stile di gioco del Real Madrid e soprattutto l’impostazione tecnica di Casemiro, un giocatore che secondo il catalano non ha molta classe:

Il Madrid si spacca, sette giocatori attaccano e Casemiro resta da solo per coprire il centro. Il brasiliano è un giocatore molto veloce, ma ha problemi con tutti il resto perché non ha lavorato sui suoi difetti. Ha altre caratteristiche, è un giocatore difensivo, fa molti tackle, copre più terreno di gioco, ma non domina lo spazio tempo del gioco. Non avrebbe mai potuto giocare a calcio meravigliosamente come tutti noi che siamo cresciuti a La Masia.

Senza fronzoli l’ex capitano catalano ci è andato giù molto pesante. Casemiro ha incassato, ma ha annottato tutto e dopo un bel po’ ha deciso di rispondere a Xavi. Il centrocampista durante un’intervista radiofonica nel programma ‘El Larguero’, in cui ha parlato della finale di Champions con il Liverpool: “Ognuno può dire ciò che vuole, ma sono qui da quattro anni e per la quarta volta giocherò una finale di Champions League”, ha risposto per le rime a Xavi e ha giurato fedeltà al Real Madrid: “Non potrei mai firmare per il Barcellona, perché non posso giocare a calcio come pretende Xavi, sono con il Real Madrid fino alla morte”.