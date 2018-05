Andres Iniesta giocherà nel campionato giapponese. Non è una delle illusioni delle sue, ma solo la conferma di ciò che era già stato ipotizzato nei giorni scorsi, subito dopo l'addio al Barcellona di uno dei centrocampisti più forti al mondo di questi ultimi anni. La notizia ufficiale dell'accordo con la sua nuova squadra, è infatti arrivata attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove si vede il giocatore spagnolo stringere la mano a Hiroshi Mikitani: miliardario giapponese, CEO di Rakuten e proprietario del Vissel Kobe.

A dare un'accelerata alla trattativa, che nelle ultime ore si era fatta sempre più intensa, è stata proprio la Rakuten: azienda giapponese di commercio elettronico con sede a Tokyo in Giappone e "main sponsor" del Barcellona. Grazie al suo coinvolgimento, il Vissel Kobe ha così potuto coronare il sogno di acquistare anche Andres Iniesta, dopo aver convinto in precedenza anche Lukas Podolski(ex attaccante tra le altre di Arsenal e Inter) e nel lontano 1996 anche un'altra stella blaugrana come Michael Laudrup.

A post shared by Andres Iniesta (@andresiniesta8) on May 23, 2018 at 11:36am PDT

L'esordio dopo i Mondiali in Russia

Il giocatore, volato in Giappone per chiudere la trattativa, dovrebbe apporre il autografo su un contratto triennale e salutare i suoi nuovi tifosi nelle prossime ore a margine della sua presentazione, che avverrà poco prima del ritorno in patria e della sua partenza in Russia con la nazionale spagnola.

Fondato nel 1966 con il nome di Kawasaki Steel Soccer Club, il Vissel Kobe milita nella J1 League (la massima serie del campionato di calcio giapponese) e si trova attualmente sesto in campionato con 22 punti. Per applaudire l'illusionista spagnolo, i tifosi dovranno però attendere la fine della Coppa del Mondo. L'esordio di Andres Iniesta avverrà infatti solo dopo l'evento mondiale in Russia.