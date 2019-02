Mentre la stampa rosa lo ha messo in prima pagina insieme alla sexy modella Cindy Bruna, presente anche lei al mega party di compleanno di Neymar, l'allenatore del Psg è invece in ansia per le sue condizioni fisiche e per la sua eventuale indisponibilità per la partita di Champions League contro il Manchester United. Il nome di Marco Verratti, dalle parti di Parigi, è infatti finito nei trend topics alla vigilia della partita contro il Bordeaux e a pochi giorni dal ritorno in campo in Europa.

"Non è riuscito a finire l’allenamento. Ha avuto un problema – ha dichiarato Thomas Tuchel, il tecnico del Psg, in conferenza stampa – Una ricaduta del precedente infortunio? No, il suo problema è diverso. Ha avuto un'altra cosa, ma non sappiamo cosa. Se gioca la prossima contro il Bordeaux? Devo aspettare fino a domani o dopodomani per vedere se può giocare. Il problema è che se gioca contro i girondini, non sarà al meglio per la gara contro il Manchester United".

I problemi fisici di Verratti

C'è dunque un alone di mistero intorno alle condizioni dell'ex centrocampista del Pescara. Dopo aver recuperato dall'infortunio alla caviglia, accusato durante il match vinto in goleada contro il Guingamp e che lo ha costretto allo stop per più di due settimane, il giocatore abruzzese si è quindi fermato nuovamente durante l'ultima sessione di allenamento dei campioni di Francia.

Quello accusato nell'ultima rifinitura atletica con il Paris Saint-Germain, non è che l'ultimo di una lunga serie di problemi fisici che hanno condizionato il centrocampista della Nazionale azzurra nella sua esperienza francese. Infortuni che hanno ovviamente pesato anche sul suo rendimento con la squadra del commissario tecnico Roberto Mancini: formazione per la quale Verratti rimane un punto fermo ed indispensabile.