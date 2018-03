A livello internazionale Marco Verratti è uno dei giocatori italiani più stimati al mondo. Gioca e vince da anni con il Psg, e tante grandi squadre (Barcellona, Chelsea, Bayern) da anni sognano di acquistarlo. In Italia la stessa considerazione non ce l’ha. Forse perché non è riuscito a brillare particolarmente in nazionale. Il centrocampista abruzzese è tornato a parlare di nazionale e della clamorosa eliminazione nel playoff con la Svezia e ha criticato Ventura per l’esasperato tatticismo.

Verratti e la troppa tattica di Ventura

In un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’ il centrocampista ha attaccato l’ex c.t. Giampiero Ventura, che secondo lui ha sbagliato nel puntare troppo sulla tattica, e tutta quella tattica ha mandato in confusione la squadra

Ventura aveva una visione molto tattica. Magari va bene in club, ma in Nazionale è più difficile acquisire tante nozioni tattiche in pochi giorni. A volte quando avevamo la palla, andavamo tutti in confusione. L’organizzazione è importante, ma in Nazionale non si fa tutto con la tattica. Ventura lo rispetto, è un po’ come Zeman. Ma se metti Zeman in una Nazionale magari è dura far capire a tutti le sue idee in così poco tempo.

Italia fuori dal Mondiali, grosse responsabilità dei calciatori

Non assolve però se stesso e i suoi compagni il centrocampista del Paris Saint Germain. Perché se l’Italia per la prima volta dopo sessant’anni non is è qualificata per i Mondiali è anche per colpa dei giocatori che non hanno reso come dovevano

Pensavamo già di arrivare secondi visto che c’era la Spagna. Quella era l’aria che si respirava in Nazionale. Poi gli spareggi sono gare difficili, anche se sembrano a portata. Bisogna guardare avanti. Noi giocatori siamo i primi responsabili.

No al Barcellona, voglio vincere con il Psg

Dopo aver parlato dell’eliminazione subita in Champions League dal Real Madrid, che secondo Verratti non è così più forte del Psg: "Il Real Madrid è un avversario tosto, eravamo convinti di passare. Il Psg non è così distante dal Real. Gli episodi fanno la differenza. Ronaldo non ha fatto molto all’andata, ma ha fatto due gol. Al ritorno ci mancava Neymar, che è come togliere Messi al Barcellona" il venticinquenne ha affermato che non vuole lasciare il Psg e non vestirà la maglia del Barcellona: “Non è vero che Raiola mi ha offerto al Barcellona. Ho parlato con i dirigenti del Psg, sanno cosa penso, le cose sono chiare. Ho deciso di restare. Ho il chiodo fisso di vincere con il Psg”.