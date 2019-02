Il super party che Neymar ha organizzato a Parigi, per festeggiare il suo ventisettesimo compleanno, sta ancor facendo parlare tutti i tifosi, e non solo per i balli scatenati con le stampelle del brasiliano e per la presenza di Douglas Costa: mal digerita dalla Juventus. Alla maxi festa, ravvivata dalla voce del celebre cantante brasiliano Wesley Safadao, tra i compagni di Neymar c'era anche Marco Verratti: pizzicato in compagnia di una modella da far girare la testa.

Come rivelato dal quotidiano francese "Le Parisien", il centrocampista abruzzese sarebbe infatti stato avvistato con Cindy Bruna: 23 anni, volto e corpo del marchio americano Victoria’s Secret, e una delle modelle più ricercate da stilisti e riviste di moda di tutto il mondo. Secondo i colleghi parigini, i due avrebbero infatti passato insieme la serata e attirato le attenzioni dei presenti alla festa di compleanno di Neymar.

💋 A post shared by Cindy Bruna (@cindybruna) on Nov 10, 2018 at 1:40pm PST

Un matrimonio in crisi?

La notizia ha ovviamente trovato spazio in molti giornali di gossip francesi, che hanno addirittura parlato di un presunto "colpo di fulmine" tra il giocatore italiano e l'avvenente ragazza figlia di padre piemontese e di madre congolese. I giornali rosa, di fronte a questa presunta "liaison", hanno inoltre messo in discussione il matrimonio di Verratti con Laura Zazzara: la donna che gli ha dato anche dei figli.

Nata in Provenza, a Saint-Raphaël, Cindy Bruna è nella capitale francese da molti anni dove ha cominciato la sua carriera nello "star system" della moda, prima di trovare la definitiva consacrazione a New York grazie al contratto in esclusiva firmato per Calvin Klein e ai primi scatti conturbanti firmati dal grande fotografo Steven Meisel. A rilanciare la sua immagine (e le sue curve), è stato principalmente il suo profilo Instagram: che ad oggi può vantare più di 653mila follower.