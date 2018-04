Il centro del calcio mercato europeo, la città dove avverrà il colpo più clamoroso della prossima estate, sarà probabilmente ancora una volta Parigi. Dopo averlo accolto nello scorso agosto, la capitale francese ora si appresta a dire "adieu" ad uno dei giocatori più forti al mondo: Neymar. Il 26enne brasiliano, che con il club parigino ha firmato un contratto fino al 2022, ha già fatto capire di non voler più continuare la sua esperienza nel campionato transalpino e di essere pronto al clamoroso ritorno in Spagna, dove il Real Madrid sarebbe pronto a fargli indossare una "camiseta blanca" con il suo nome stampato sulla schiena.

I motivi del suo addio

Mentre in Francia sono già rassegnati alla sua partenza, in Spagna i giornali fanno il conto alla rovescia per il suo ritorno. Tra questi anche il madrileno "El Pais", che ha elencato i principali motivi che avrebbero convinto il brasiliano a tornare sui suoi passi: i problemi con Unai Emery e il resto della squadra e la delusione rimediata in Champions League dai nuovi campioni di Francia. L'infortunio al piede destro, la sua fuga in Brasile e l'ultimo video postato su Instagram, hanno fatto il resto e certificato la volontà dell'ex stella del Barcellona che vuole, a tutti i costi, convincere il Psg a farlo partire.

La strategia di Florentino Perez

La patata bollente ora è nelle mani del presidente Al-Khelaifi. Il numero uno del Paris Saint-Germain, che aveva inutilmente cercato di convincere Neymar a rilasciare una dichiarazione ufficiale e a smentire le voci di un suo addio, non avrà dalla sua parte una clausola rescissoria (al momento non inclusa nel contratto di "O'Ney"), ma saprà certamente farsi valere in fase di trattativa. A cominciare dal prezzo che il ricchissimo imprenditore qatariota chiederà per il suo giocatore più rappresentativo. Pagato 222 milioni di euro, Neymar potrebbe lasciare la Francia per quasi il doppio: 400 milioni. Florentino Perez è infatti già al lavoro per recuperare i soldi. Le probabili partenze di Benzema e Bale dovrebbero aiutare il numero uno dei "Blancos".