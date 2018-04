L'arbitro inglese Oliver, il rigore salva-qualificazione di CR7, il ‘rosso' a Buffon rosso di rabbia, il timore di ritorsioni per quel penalty fischiato a una manciata di secondi dai tempi supplementari. A Madrid il complottismo ha preso il sopravvento rispetto al folklore di addetti ai lavori e opinione pubblica spaccata tra chi ha definito la vittoria del Real sulla Juventus un furto e chi, invece, s'è schierato dalla parte delle merengues; tra chi ha fatto le pulci alla moviola e non ha lesinato critiche a Lucas Vazquez bollato come cascatore e chi ha sottolineato quanto sia stato goffo l'intervento di Benatia.

Il retroscena dopo le polemiche sul rigore. La prossima settimana si alzerà di nuovo il sipario sulla Champions (col Bayern Monaco quale ultimo ostacolo da superare sulla strada che conduce a Kiev) e allora il calcio giocato spazzerà via quello parlato. Del chiacchiericcio fa parte anche un retroscena messo in risalto dal quotidiano spagnolo ‘As' che ha raccontato cosa è accaduto nello spogliatoio dei blancos nell'intervallo della sfida coi bianconeri.

Il ritorno al Bernabeu contro la Juventus. Mandzukic ha colpito due volte e praticamente annullato il vantaggio acquisito a Torino grazie (anche) alla rovesciata di Cristiano Ronaldo. Il Real è in difficoltà: non riesce a imprimere il cambio di marcia al match, subisce l'aggressività della squadra di Allegri, la costruzione della manovra è farraginosa, Buffon non corre particolari pericoli. Zidane non è contento della prestazione di Gareth Bale, gli aveva chiesto una gara di maggiore sacrificio ma l'esterno gallese non s'è calato a sufficienza nella parte e per tutta la prima frazione è stato evanescente.

Cosa è accaduto nello spogliatoio dei blancos. Il tecnico lo rimprovera per stimolarlo, gli fa notare che serve dare una svolta e CR7 dà manforte a Zizou invitando il compagno di squadra a essere più aggressivo e soprattutto a partecipare di più alla manovra. La replica di Bale fa cadere il gelo nello spogliatoio: si mette a ridere… ed è in quel momento che Zidane chiede ad Asensio e Lucas Vazquez di iniziare il riscaldamento per subentrare nella ripresa al gallese e a Casemiro

Addio a fine stagione? Tutto lascia presagire che Bale lasci il Real Madrid: la panchina nell'ultima giornata di Liga contro l'Athletic Bilbao (una ventina di minuti al posto di Benzema) è solo l'ultimo indizio al riguardo sul futuro dell'ex ala del Tottenham che in Spagna ha reso al di sotto delle aspettative a causa dei continui infortuni di natura muscolare.