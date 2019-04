Nella serata delle celebrazioni per l'ottavo titolo del Paris Saint-Germain, e del suggestivo omaggio a Notre-Dame (ricordata con una maglia speciale), Kylian Mbappé è stato il protagonista assoluto della netta vittoria dei parigini contro il Monaco. Il gioiellino di Tuchel ha infatti schiantato i monegaschi con una tripletta che ha confermato la sua leadership nella classifica cannonieri con 30 reti realizzate in Ligue 1, 36 in stagione in appena 39 gare.

Al termine della partita, intervistato in merito al suo futuro, l'attaccante della nazionale campione del mondo ha però allontanato i rumors relativi ad un suo probabile passaggio al Real Madrid: "Sono sicuro di rimanere. Faccio parte di un progetto qui – ha spiegato ai microfoni di Canal+ – Zidane è tornato al Real Madrid? Buon per loro, ma seguirò il Real come spettatore".

La corsa alla Scarpa d'Oro

Nonostante il "pressing" di Florentino Perez, che certamente tornerà a bussare alla porta del Psg per il giocatore, Mbappé ha dunque per il momento chiuso ad una sua possibile cessione. Il giovane attaccante di Tuchel ora proverà a sfruttare le ultime giornate di campionato per vincere la Scarpa d'Oro. In testa alla classifica c'è ancora Leo Messi con 33 reti, ma Mbappé con i tre gol al Monaco si è avvicinato ed è pronto all'eventuale sorpasso.

Del futuro del ventenne di Bondy, ha infine parlato anche il tecnico dei campioni di Francia: "Il presidente mi dice sempre che non ci sono chances per altri club di prendere Kylian quest'estate – ha spiegato in conferenza stampa Tuchel – Sono sempre stato convinto che sarebbe rimasto con noi ed è importante per raggiungere i nostri obiettivi. Per vincere abbiamo bisogno di giocatori come Kylian: è un giocatore decisivo, che può anche migliorare".