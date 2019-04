Il Paris Saint Germain ha vinto la Ligue 1 2018-2019. L’esito del campionato era ampiamente scontato e da tempo si aspettava la conclusione per festeggiare e stappare le bottiglie di champagne millesimato. Ma nelle ultime settimane la squadra guidata da Tuchel ha perso un paio di volte, anche malamente, sporcando un percorso strepitoso. Il campionato il Paris lo ha vinto senza giocare, perché il Lille, la seconda della classe, è stata fermata sullo 0-0 dal Tolosa e adesso non ha più la possibilità di raggiugnere la squadra di Neymar, Buffon e Verratti che stasera scenderà in campo contro il Monaco.

Sesto successo in Ligue 1 in sette anni del PSG

Una cavalcata trionfale, un campionato che è stato chiuso rapidamente e non poteva essere altrimenti considerate l’enorme differenza che c’è tra le squadre della Ligue 1. Qualcosa però si è rotto nelle ultime settimane, con le bottiglie già in fresco e rimaste in frigorifero dopo il pareggio con lo Strasburgo e le sconfitte contro Nantes e Lille. Per Verratti questo è addirittura il sesto campionato francese vinto. L’abruzzese è arrivato in un momento storico in cui il Paris non ha rivali, ha vinto sei degli ultimi sette campionati. Buffon invece continua a conquistare trofei, è l’ottavo campionato consecutivo (dopo i sette con la Juve), il decimo della carriera.

La Coppa di Francia e poi il mercato

E adesso il Paris Saint Germain, dilaniato dalla faida interna tra il tecnico Tuchel e il d.s. Antero Henrique e pare anche da cattivi rapporti tra il tecnico e alcuni giocatori, incluso Cavani, può iniziare a ragionare in chiave mercato. L’undici titolare è fortissimo, anche se la rosa è un po’ corta e nonostante il grande potenziale offensivo negli ultimi tre anni è uscito sempre agli ottavi in Champions League. Le grandi manovre di mercato stanno per iniziare, gli obiettivi principali sono rappresentati da Allan (che sostituirebbe Rabiot) e dall’ivoriano Pepe del Lille. Prima di dare il là alle trattative c’è da vincere la Coppa di Francia, la finale è sabato prossimo, il Paris l’ha vinta negli ultimi quattro anni.