Accompagnato nella sua turbolenta avventura al Paris Saint-Germain dalla profonda antipatia verso Edinson Cavani, Neymar ha voluto fare chiarezza nelle ultime ore in merito al suo rapporto con Kylian Mbappé. Dopo la vittoria della Supercoppa francese contro il Rennes, al termine della quale il giocatore transalpino ha spinto via il brasiliano al momento della foto di gruppo della squadra con il trofeo, in molti hanno infatti ipotizzato un problema personale tra i due.

A sgombrare il campo dagli equivoci, e a confermare che in fondo si è trattato solo di uno scherzo, è arrivato infatti il post pubblicato da ‘O'Ney' sul suo profilo Instagram: una bella fotografia dove è abbracciato a Kylian Mbappé e una didascalia inequivocabile (‘Mio fratello‘), che ha di fatto messo fine alle indiscrezioni dei giorni scorsi.

Una coppia destinata a dividersi

Nonostante continui a spingere per lasciare Parigi, dove in effetti non si è mai trovato bene né con parte della squadra né con la tifoseria, Neymar ha nuovamente dimostrato l'amicizia che lo lega all'enfant prodige del calcio francese: un rapporto che i due avevano già dimostrato in campo (segnando e giocando l'uno per l'altro) e sui rispettivi canali social, dove spesso erano comparse delle belle immagini dei due giocatori di Thomas Tuchel.

La grande coppia di attaccanti del Paris Saint-Germain, è però destinata inevitabilmente a dividersi. Mentre Mbappé ogni tanto si lascia ingolosire dalle offerte di mercato che gli arrivano, Neymar è invece più che mai deciso a dire addio alla Ligue 1 e a tornare in Spagna. Secondo il quotidiano catalano ‘Sport', la trattativa tra il Barcellona e il Psg sarebbe infatti molto avanzata e nelle prossime ore potrebbe addirittura arrivare la svolta. Neymar tornerebbe in bluagrana grazie ad un prestito con diritto di riscatto.