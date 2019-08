È un periodaccio per Neymar. L'unica buona notizia degli ultimi tempi per il brasiliano è quella relativa alla chiusura del caso relativo alle accuse di stupro della modella Najila Trindade. Per il resto l'attaccante deve fare i conti con una serie di situazioni negative: dall'infortunio che gli ha impedito di partecipare alla Copa America poi vinta dal Brasile, al braccio di ferro con il Psg che non vuole assecondare la sua voglia di andar via. L'ultima tegola è arrivata dall'esclusione dai finalisti del premio "The Best Fifa Football Awards". Una situazione che, da contratto gli impedirà d'incassare un notevole bonus dal club parigino.

Neymar escluso dai finalisti per il The Best Fifa 2019

Neymar è uno dei grandi esclusi dalla corsa al premio per il miglior giocatore della scorsa stagione assegnato dalla Fifa. Il nome del brasiliano infatti non compare nei 10 finalisti selezionati per il "The Best Fifa Football Awards" che sarà assegnato il prossimo 23 settembre a Milano. C'è il compagno di squadra Mbappé e l'amico Messi, oltre a Salah, van Dijk, CR7, de Ligt, de Jong, Mané, Hazard, Kane, ma non il brasiliano che ha pagato un'altra stagione condizionata dagli infortuni. Un'esclusione pesante non solo in termini di prestigio, ma anche a livello economico per l'attaccante brasiliano.

Neymar perde 3 milioni di euro di bonus dal Psg

Secondo quanto riportato dalla stampa sudamericana e in particolare da UOL Esporte, l'assenza di Neymar dai finalisti del premio "The Best Fifa" gli costerà 3 milioni di bonus inseriti nel contratto con il Paris Saint Germain. Nel ricchissimo contratto firmato dall'attaccante due estati fa con il club della Tour Eiffel infatti sono stati inseriti una serie di premi relativi al raggiungimento di determinati obiettivi individuali. Tra questi anche quello legato alla possibilità di rientrare nelle nomination per il premio di miglior calciatore dell'anno assegnato dal massimo organo calcistico continentale. Una cifra importante ma che sicuramente non farà non dormire Neymar che guadagna 3 milioni di euro praticamente in un mese.