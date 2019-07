Dopo i nomi degli allenatori del calcio maschile e di quelle femminile sono stati ufficializzati anche quelli dei calciatori che si contenderanno il FIFA The Best 2019. Non c’è nessun giocatore italiano, due i calciatori che giocano in Serie A: sono gli juventini Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, che è entrato nell’elenco dei magici 10 per quello che ha fatto però con l’Ajax. Tre i giocatori del Liverpool, escluso il portiere Alisson.

I candidati al FIFA The Best 2019

10 i giocatori nell’elenco. Ovviamente quando ci sono grandi premi si notano sempre più i nomi degli assenti. Anche se con un gruppo così ampio è difficile sbagliare. Cristiano Ronaldo e Messi non possono mancare mai. Tra i nominati anche dei loro nuovi compagni di squadra che hanno fatto le fortune dell’Ajax: de Ligt e de Jong. Tre i giocatori del Liverpool di Klopp Campione d’Europa: Mané, finalista con il Senegal in Coppa d’Africa, van Dijk e Salah. Il Tottenham è rappresentato da Harry Kane. Nell’elenco anche Mbappé e il belga Hazard, passato dal Chelsea al Real Madrid. Ronaldo ha vinto le prime due edizioni, lo scorso anno trionfò Modric.

Le candidate al FIFA The Best 2019

Tante giocatrici americane nell’elenco, campionesse del mondo per la seconda volta consecutiva. Ci sono la stella Alex Morgan, capitan Megan Rapinoe, ma anche Rose Lavelle e Julie Ertz. Si giocano il premio anche quattro giocatrici del Lione che ha vinto la Champions: l’inglese Lucy Bronze, Wendie Renard, Amandine Henry e la norvegese Ada Hegerberg. Le altre sono l’olandese dell’Arsenal Vivianne Miedema, Caroline Graham Hansen del Barcellona, l’australiana Sam Kerr e l’inglese Ellen White del Manchester City, protagonista al Mondiale. Ci sarà una nuova vincitrice, perché mancano all’appello le tre campionesse: Carli Lloyd, Mertens e Marta che si sono aggiudicate le edizioni del 2016, 2017, 2018.