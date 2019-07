Qual è stato il miglior allenatore della scorsa stagione? La risposta arriverà il 23 settembre quando nella cornice del Teatro alla Scala di Milano andrà in scena la cerimonia per la consegna dei premi The Best Fifa 2019. Sono stati resi noti i candidati per la categoria "miglior tecnico" della quarta edizione dei premi assegnati dal massimo organo calcistico internazionale. Non ci sono a sorpresa allenatori maschili italiani in lizza, con l'unica rappresentante del Belpaese che sarà la selezionatrice della Nazionale italiana femminile Milena Bertolini.

Non ci sono italiani nella lista dei 10 migliori allenatori della stagione 2018/2019 per il "The Best Fifa Football Awards". Dai 10 finalisti scelti da una giuria di esperti sulla base dei traguardi raggiunti nella stagione sportiva passata, i migliori 3 saranno votati dai tifosi di tutto il mondo sul sito della Fifa. Il voto dei tifosi sarà ponderato insieme ai voti degli altri membri chiave della comunità calcistica, giornalisti, allenatori delle squadre nazionali e capitani. I tre vincitori saranno svelati al Best Fifa Football Awards che si terrà a Milano il 23 settembre. Non ci sarà né Allegri vincitore dell'ennesimo scudetto con la Juve, né Sarri che ha trionfato in Europa League con il Chelsea e né Roberto Mancini autore di un buon lavoro alla guida dell'Italia

Quali sono gli allenatori finalisti del The Best Fifa 2019

Nei finalisti per la categoria "miglior allenatore" ci sono Jurgen Klopp vincitore della Champions con il Liverpool, Marcelo Gallardo vincitore della Coppa Libertadores con il River Plate, Ricardo Gareca che ha portato il Perù in finale di Copa America, lo spagnolo Pep Guardiola vincitore di Premier League, Fa Cup e Ligue Cup con il Manchester City, Mauricio Pochettino che ha guidato il Tottenham nella sua prima finale di Champions League, Fernando Santos vincitore della Uefa Nations League con il Portogallo, Erik Ten Hag allenatore dell'Ajax dei giovani talenti campione d'Olanda e semifinalista in Champions, e infine Djamel Belmadi vincitore con l'Algeria della Coppa d'Africa, Didier Deschamps commissario tecnico della Francia campione del mondo e Tite vincitore della Coppa America con il Brasile

Milena Bertolini unica candidata per l'Italia

A rappresentare l'Italia c'è Milena Bertolini. La selezionatrice della Nazionale femminile protagonista di un exploit ai Mondiali di Francia, culminato nel raggiungimento dei quarti è tra i candidati al premio The Best 2019 nella categoria dei "migliori allenatori" del calcio femminile. Con lei Jill Ellis vincitrice della rassegna iridata con gli Usa, Sarina Wiegman ct olandese, Phil Neville e Peter Gerhardsson selezionatori di Inghilterra e Svezia, Ikeda, allenatore del Giappone Under 20, Antonia Is della Spagna Under 16, Joe Montemurro guida tecnica dell'Arsenal e infine il tecnico del Lione Reynald Pedros e l'allenatore del North Carolina Courage Paul Riley