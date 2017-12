Tre pareggi nelle ultime tre giornate di campionato. Per il Manchester United se non è crisi, poco ci manca. La formazione di Mourinho è stata infatti fermata sul pari anche nella sfida casalinga contro il Southampton: l'ultima prima di chiudere il 2017 e concentrarsi sulla delicata trasferta di Liverpool contro l'Everton. Per i Red Devils non è un momento positivo e l'infortunio dopo 14 minuti di Romelu Lukaku (violento scontro con un avversario e uscita in barella con tanto di maschera per l'ossigeno) è l'ennesima conferma che la Dea bendata non abita più dalle parti di Old Trafford.

Dell'ennesimo mezzo passo dello United, ne ha approfittato il Chelsea di Antonio Conte: ora secondo a +1 su Mourinho. I Blues, nel match valido per la 21esima giornata di Premier League, hanno travolto 5-0 lo Stoke City grazie alle reti di Rudiger, Drinkwater, Pedro, Willian (rigore) e Zappacosta.

Anche Klopp minaccia Mourinho.

Lo "Special One" deve ora cominciare a guardarsi anche dall'arrivo del Liverpool del nemico Jurgen Klopp. La formazione del tecnico tedesco, ha vinto anche contro il Leicester grazie alla doppietta di Salah: decisiva per rimontare il gol iniziale di Vardy. In attesa dei risultati di Manchester City (in trasferta contro il Crystal Palace), Arsenal (contro il WBA) e Tottenham (che attende il West Ham il prossimo 4/1), successo casalingo per 2-1 anche per il Bournemouth sull'Everton di Wayne Rooney e pari senza reti in Huddersfield-Burnley e Newcastle-Brighton. Infine preziosa vittoria in trasferta per lo Swansea sul campo del Watford.

La Premier League torna in campo lunedi, martedì e mercoledi. Tra le partite della 22esima giornata, spicca il derby dell'Emirates Stadium di Londra. A testare le ambizioni del Chelsea di Conte, sarà infatti l'Arsenal di Arsene Wenger