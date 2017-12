Se in campo il suo United continua a rincorrere il City, fuori dal terreno di gioco Mourinho si conferma lo "Special One". Le sue battute, più o meno taglienti, vanno sempre a segno e alimentano le discussioni sui tabloid e sui social network. Dopo aver attaccato nei giorni scorsi il suo rivale numero uno (Pep Guardiola), il tecnico portoghese ha dedicato l'ultimo suo affondo a Jurgen Klopp. All'indomani dell'annuncio degli 87 milioni di euro spesi dai Reds per Virgil van Dijk, il manager dei Red Devils si è tolto un sassolino che aveva nella scarpa dall'estate del 2016.

"Van Dijk è diventato il difensore più costoso della storia. Meglio lui di Maldini, Bergomi o Rio Ferdinand? – ha commentato con ironia Mourinho, in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match con il Southampton – Direi proprio di no, è solo che il mercato oggi va così e la decisione di pagare o non pagare certe cifre è delle società. Se paghi, paghi una cifra altissima, altrimenti non prendi il giocatore. Pertanto io non critico il Liverpool per averlo fatto".

La stoccata al tedesco.

Lanciato il sasso nello stagno, José Mourinho si è guardato bene dal nascondere la mano: "E' chiaro che i Reds possono spendere i loro soldi come vogliono – ha continuato il tecnico di Setubal – Ma io penso che l’unico che possa parlare di questo sia Klopp. Se fossi un giornalista come voi, gli chiederei un commento alle sue parole di un anno fa, quando disse che lui avrebbe speso diversamente i 105 milioni investiti per Pogba".

Incalzato dai cronisti, Mourinho ha poi difeso a spada tratta Romelu Lukaku: attaccante che, nelle ultime settimane, è parso un po' in crisi. "Tutti devono essere grati a Romelu – ha dichiarato il tecnico – Un difensore centrale o un centrocampista, possono controllare le loro energie, possono resistere, sopravvivere. Un attaccante come Lukaku, che ha giocato 20 partite di Premier League, fa invece molta più fatica. Ecco perché tutti dovrebbero elogiare la sua personalità e il suo carattere".