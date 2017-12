Problemi di linea per Rumelu Lukaku e Josè Mourinho. Complice qualche chilo di troppo anche se questa volta non si tratta di sovrappeso da gozzoviglie, anzi. L'attaccante del Manchester United è reo di troppa professionalità perché si è allenato così tanto durante questi mesi da assumere una massa muscolare molto più di quanto necessiti, visto che adesso non riesce ad essere così scattante come quest'estate. Il tecnico del Manchester United è preoccupato, visto che Lukaku non ha più l'esplosività che lo ha caratterizzato in questi anni, perdendo così brillantezza in fase conclusiva.

La rabbia di Mourinho.

L'allenatore del Manchester United, Jose Mourinho, non è contento dell'attuale condizione fisica del suo attaccante, arrivato a Old Trafford solo l'estate scorsa. Ed è spaventato dal fatto che Romelu Lukaku, attaccante da 75 milioni di sterline, abbia perso parte della sua velocità perché ha aggiunto troppa forza alla sua struttura muscolare.

Calo di Lukaku, calo dello United.

Un problema che in Inghilterra sembra non essere da poco perchè i tabloid, tra cui il Sun, affermano che ora l'attaccante belga non riesca più a rendere come ci si attende e si sta discutendo sul suo futuro, visto che guadagna tantissimo (è secondo solamente a Paul Pogba). I medici del club inglese insistono sul fatto che il peso è tutto muscolo piuttosto che grasso corporeo e non ci sono preoccupazioni sullo stile di vita intorno a Lukaku.

4 gol in 19 partite.

Tuttavia, Mourinho avrebbe registrato un calo di prestazione e vi è la preoccupazione che il 24enne abbia perso di recente brillantezza compiendo un passo indietro a causa del suo fisico gonfiato dagli allenamenti. L'ex Chelsea ha faticato di recente e ha segnato solo quattro volte dalla metà di ottobre in una serie di 19 partite. La perdita di forma di Lukaku è coincisa con la sfida per il titolo dello United che ha vacillato sulla scia dei suoi rivali inarrestabili, il Manchester City.

15 punti di ritardo dalla vetta.

Adesso gli uomini di Mourinho sono 15 punti dietro ai leader in fuga dopo 20 partite della Premier League. I diavoli rossi sono senza vittorie nelle ultime tre partite in tutte le competizioni, compresa una sconfitta imbarazzante contro il Bristol City. Adesso il Manchester affronterà il Southampton sabato all'Old Trafford, dove Lukaku spera di trovare la forma, prima di giocare contro la sua ex squadra, l'Everton, lunedì.