Ancora poche giornate e poi la Premier League 2017-2018 andrà in archivio. Al termine di queste partite, a salutare il campionato inglese ci sarà anche Yaya Touré. Il trentaquattrenne centrocampista ivoriano, dopo otto stagioni a Manchester e più di 200 partite giocate con la maglia del City, ha infatti deciso di chiudere l'esperienza nel campionato inglese. A confermare l'addio del giocatore, sono state le parole di Pep Guardiola pronunciate prima del recupero della 31esima giornata di campionato.

"Yaya non sarà con noi nella prossima stagione – ha spiegato Guardiola – Ci saluterà a giugno. Contro il Brighton giocherà e sarà uno degli addii più belli che si possano desiderare. Yaya è stato con il City fin dall'inizio del viaggio e dove siamo adesso è anche merito di quello che ha fatto. È stato un giocatore chiave".

L'obiettivo di Guardiola

Vecchio pallino di Roberto Mancini, che ha tentato più volte di portarlo in Italia quando sedeva sulla panchina dell'Inter, Yaya Touré lascia dunque Manchester dopo aver vinto tre Premier League, una Coppa d’Inghilterra, tre Coppe di Lega Inglese e una Supercoppa: "Il club è diventato vincente anche grazie a quanto fatto dai giocatori: Yaya è uno dei questi – ha continuato lo spagnolo – E' arrivato quando è nata questa idea di grandezza che poi è stata concretizzata. Non possiamo dimenticare il periodo con Roberto Mancini in panchina o quello con Manuel Pellegrini".

Osannato dai tifosi e celebrato dalla società inglese con un video postato su Twitter, il giocatore del City non farà dunque parte della rosa della prossima stagione: "Essere campioni ci dà sicuramente più coraggio, ma dalla prossima stagione si ricomincerà da zero – ha concluso Guardiola – Ci sono buoni segnali, ma il nostro obiettivo è quello di migliorarci ancora".