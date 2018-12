In Italia quest’anno per la prima volta si giocherà nel giorno di Santo Stefano, sarà il nostro ‘Boxing Day’, espressione che è stata ripresa dalla Premier League che ha da sempre l’abitudine di giocare il 26 dicembre. Anche quest’anno sarà così, il programma è ricco. La 19esima giornata si apre e si chiude con un tecnico italiano: comincia Ranieri, finisce Sarri. In mezzo tocca a City, Liverpool e United, con Solskjaer che vuole altri tre punti.

Il Fulham di Ranieri apre il Boxing Day

L’ultima giornata del girone d’andata inizia con Fulham-Wolverhampton, una sfida molto complicata per i ‘Cottegers’. Sta lavorando bene Ranieri, finalmente la sua squadra è riuscita a realizzare un ‘clean sheet’, ma in questo periodo il tecnico italiano deve provare a limitare i danni in attesa del mercato di gennaio. I Wolves sono una neopromossa, ma hanno soldi e ambizioni e hanno pure già battuto il Chelsea.

Le partite pomeridiane del Boxing Day della Premier League

Sei i match che si disputeranno alle 16 ora italiana. Il Manchester City, clamorosamente sconfitto in casa dal Crystal Palace, cerca il riscatto in casa del Leicester, eliminato solo ai rigori in Coppa di Lega. Promette spettacolo il match di Wembley tra Tottenham e Bournemouth. Mentre il Liverpool ospita il Newcastle del grande ex Benitez. I Red Devils di Solskjaer dopo aver sconfitto 5-1 il Cardiff se la vedranno con l’Huddersfield, ultimo e in crisi. Le altre Burnley-Everton, Crystal Palace-Cardiff.

Quando giocano Arsenal e Chelsea

L’Arsenal invece giocherà contro il Brighton fuori casa, calcio d’inizio alle ore 18.15, alle 20.30, mentre in Serie A lo spettacolo sarà offerto da Inter e Napoli, giocheranno Watford e Chelsea, un difficile derby londinese per Sarri. Giovedì invece si sfideranno Southampton e West Ham.

in foto: Il Chelsea gioca il derby in casa del Watford.

Il programma del Boeing Day della Premier League

Fulham-Wolverhampton, mercoledì 26 dicembre ore 13.30 (diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno); Liverpool-Newcastle, mercoledì 26 dicembre ore 16 (diretta gol Premier League, Sky Sport Football); Manchester United-Huddersfield, mercoledì 26 dicembre ore 16 (diretta gol Premier League, Sky Sport Football); Tottenham-Bournemouth, mercoledì 26 dicembre ore 16 (diretta gol Premier League, Sky Sport Football); Leicester-Manchester City, mercoledì 26 dicembre ore 16; Crystal Palace-Cardiff, mercoledì 26 dicembre ore 16; Burnley-Everton, mercoledì 26 dicembre ore 16; Brighton-Arsenal, mercoledì 26 dicembre ore 18.15 (diretta Sky Sport Football); Watford-Chelsea, mercoledì 26 dicembre ore 20.30 (diretta Sky Sport Football, Sky Sport Uno); Southampton-West Ham, giovedì 27 dicembre ore 20.45 (diretta Sky Sport Football, Sky Sport Uno).