Si conclude con le vittorie delle due squadre di Manchester la giornata numero 20 della Premier League. Il City di Pep Guardiola ha battuto a domicilio il Southampton per 3-1 mentre i Red Devils di Ole Gunnar Solskjaer si sono sbarazzati del Bornemouth con un comodo 3-1. Nelle due gare precedenti il Chelsea ha vinto 1-0in casa del Crystal Palace mentre il West Ham ha perso per 2-0 in casa del Burnley.

I Citizens grazie a questa vittoria si sono riportati al secondo posto superando il Tottenham, che ieri ha perso malamente in casa con i Wolves. La squadra di Guardiola ha vinto 3-1 al St. Mary's Stadium e si è portata -7 dalla capolista Liverpool. Il Manchester City si è portato in vantaggio con David Silva ma Højbjerg aveva trovato subito il pareggio. Sul finale di primo tempo l'autorete di Ward-Prowse e la rete di testa di Aguero ha chiuso il match.

Lo United batte 4-1 il Bournemouth. Tris per Solskjaer

L'avvicendamento in panchina ha fatto molto bene al Manchester United, che contro il Bournemouth centra la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Cardiff e Huddersfiled Town. I Red Devils calano il poker grazie ala doppietta di Paul Pogba e alle reti di Marcus Rashford e Romelu Lukaku. Per la squadra di Eddie Howe in goal Nathan Aké. Grazie a questi 3 punti lo United si è portato al sesto posto, a -3 dall'Arsenal, che ieri ha subito una pesantissima sconfitta a Anfield Road per 5 a 1.

Nel finale cartellino rosso per Bailly, protagonista di una bruttissima entrata a centrocampo. Il bilancio della nuova guida tecnica è di 12 reti fatte e 3 subite: i numeri dicono che il potenziale offensivo del Manchester United abbia ripreso a funzionare dopo l'addio di José Mourinho ma la difesa continua a subire goal. Solskjaer eguaglia Matt Busby e José Mourinho con la migliore partenza (3 vittorie consecutive) sulla panchina dello United.