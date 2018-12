Al Chelsea di Maurizio Sarri basta un gol di N'Golo Kanté per vincere l'ultima partita del 2018 sul campo del Crystal Palace. I Blues si sono imposti nel derby dello stadio "Selhurst Park" grazie ad una rete del centrocampista francese campione del mondo. Tre punti ottenuti con il minimo sforzo, per il Chelsea che consolida il 4° posto in Premier League, staccando l'Arsenal di 5 punti, e riducendo le distanze (provvisoriamente) dal City e dal Tottenham.

Gran gol di N'Golo Kanté, Chelsea batte Crystal Palace

Nel derby di Londra della domenica della 20a giornata di Premier League, il Chelsea ha espugnato il Selhurst Park battendo il Crystal Palace 1-0. Decisiva una rete di N'Golo Kanté in avvio di ripresa. Impressionante lo scatto e taglio del centrocampista campione del mondo su un lancio con il contagiri di David Luiz. Un gol che ha permesso ai Blues di trovare un successo pesantissimo in un match ostico, in cui la squadra di Maurizio Sarri non è riuscito a sfoderare la sua migliore prestazione. Alla fine però è arrivata una vittoria che permette al Chelsea di iniziare bene la tre giorni ricca di calcio che si chiuderà il 2 gennaio con il match con il Southampton.

Il Chelsea di Maurizio Sarri blinda il 4° posto e la zona Champions

Il sigillo di N'Golo Kanté ha permesso dunque al Chelsea di consolidare il quarto posto in Premier League, salendo a quota 43. Gli uomini di Sarri approfittano dunque del ko dell'Arsenal, ora distante 5 punti, e del Tottenham. Gli Spurs sconfitti in casa dal Wolves, secondi con 45 punti, sono alla portata del Chelsea che spera in un passo falso del Manchester City contro il Bournemouth

Risultato 20a giornata Premier League

Brighton-Everton 1-0, Fulham-Huddersfield 1-0, Leicester-Cardiff City 0-1, Tottenham-Wolverhampton 1-3, Watford-Newcastle 1-1, Liverpool – Arsenal 5-1, Crystal Palace-Chelsea 0-1, Burnley-West Ham (oggi ore 15.15), Southampton-Manchester City (ore 15.15), Manchester United-Bournemouth 17.30

Classifica Premier League

Liverpool 54, Tottenham 45, Manchester City 44, Chelsea 43, Arsenal 38, Manchester United 32, Wolves 29, Leicester, Watford 28, Everton, West Ham 27, Bournemouth 26, Brighton 25, Crystal Palace 19, Newcastle, Cardiff 18, Southampton 15, Fulham 14, Burnley 12, Huddersfield 10