Il Liverpool corre e non ha nessuna intenzione di fermarsi. La squadra di Jurgen Klopp ha battuto per 5 a 1 l'Arsenal e si è portata a + 9 sul Tottenham, che nel pomeriggio è caduta in casa con il Wolverhampton. Gara chiusa già nella prima frazione grazie al poker degli uomini offensivi dei Reds, che non hanno lasciato respirare i Gunners in nessuna zona di campo dopo essere andati sotto alla prima occasione. Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mané non hanno lasciato scampo alla retroguardia di Unai Emery, che ha mostrato diversi problemi nel contenere la forza e l'intensità offensiva della capolista della Premier League. Quella che doveva essere una prova difficile per van Dijk & co potrebbe essere stata una giornata che ha portato ancora più consapevolezza a tutto l'ambiente del Liverpool.

Firmino fa impazzire i Gunners: tripletta fantastica

L'attaccante brasiliano è stato il vero mattatore della gara di Anfield Road con una tripletta che lo colloca al terzo posto della classifica cannonieri dei Reds alle spalle di Salah e Mané. Firmino ha pareggiato la rete del vantaggio dell'Arsenal, firmato da Ainsley Maitland-Niles su assist di Iwobi, con un tocco ravvicinato dopo una carambola parecchio fortunosa in area ma il numero 9 ha calciato verso la porta con un no-look d'esterno destro.

Pochi minuti dopo è arrivato la doppietta con un goal bellissimo: Firmino ha conquistato palla sulla trequarti, ha messo a sedere Mustafi e Sokratis con due finte strepitose e ha battuto Leno con un tiro di precisione. Rete fantastica. La terza rete di giornata per il calciatore nato a Maceió è arrivato su calcio di rigore a metà ripresa. L'ex punta dell'Hoffenheim non aveva mai segnato in casa quest'anno e stasera ha messo in mostra tutto il repertorio: tecnica, furbizia e freddezza.

Salah e Mané completano la festa

Il primo tempo si era chiuso sul risultato di 4-1 anche grazie alle reti di Sadio Mané e Mohamed Salah sul finire di frazione: il centrocampista ivoriano ha concluso una bella azione avvolgente dalla destra mentre l'esterno offensivo egiziano si è procurato e ha realizzato un calcio di rigore. Goal numero 13 per l'ex Fiorentina e Roma.