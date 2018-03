E' stato uno dei protagonisti dell'ottimo girone di Champions League del Besiktas, ed è uno dei giocatori più seguiti sul mercato europeo. A 24 anni appena compiuti, Anderson Souza Conceição (conosciuto da tutti come Talisca) ha rilasciato una dichiarazione shock al quotidiano portoghese "O Jogo" in merito al suo passaggio dal Benfica al Besiktas: avvenuto nell'estate del 2016.

L'attaccante brasiliano, che è attualmente in Turchia con la formula del prestito, ha infatti rivelato un particolare destinato a creare un terremoto in Portogallo: "Al Benfica ho dovuto prolungare il mio contratto sotto minaccia e contro la mia volontà, solo per permettermi di lasciare il club – ha spiegato il giocatore – Da quando sono arrivato in Turchia ho già detto e dichiarato che non voglio tornare in Portogallo".

L'idolo dei tifosi turchi.

Dopo la firma sul contratto valevole fino al 2020, ufficializzata dalla società lusitana proprio nelle ultime ore, Talisca ha dunque sparato a zero contro la dirigenza portoghese: "Tornare a Lisbona non è impossibile, ma è complicato – ha aggiunto il giocatore – Devo aspettare la fine della stagione per capire quale sarà il mio destino. Cosa farò nella prossima stagione? Solo il presidente del Benfica può saperlo". Autore di 15 gol e 4 assist in tutte le competizioni, il brasiliano è diventato un vero idolo per i tifosi del Besiktas. Grazie anche alla sua classe, il Besiktas è a 3 punti dalla prima in classifica in Turchia, ha raggiunto gli ottavi di Champions ed è ad un passo dal raggiungimento della finale della Coppa di Turchia.

Le offerte da mezza Europa.

Viste le diverse richieste arrivate da club europei, il Benfica ha dunque preferito blindare il suo giocatore e aspettare la fine della stagione per valutare l'offerta migliore. Su Talisca si sono mosse diverse società. Il brasiliano piace alla Roma del ds Monchi, in Inghilterra, Cina e in Francia, dove il Monaco avrebbe messo sul piatto un'offerta di ben 40 milioni di euro. Rispetto alla concorrenza, il Besiktas parte però in vantaggio perché ha un'opzione di acquisto sull'attaccante, è pronto ad offrire più di 21 milioni di euro e ha in mano il desiderio del giocatore di rimanere in Turchia.