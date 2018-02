Se in Italia siamo ancora qua a chiederci come alcuni episodi possano essere sfuggiti all'occhio dell'assistente al Var, in Portogallo non possono certo farsi domande davanti al clamoroso episodio andato in scena in occasione della 21esima giornata della Superliga portoghese. Durante il secondo tempo della partita tra Desportivo Aves e Boavista, con i padroni di casa già avanti per 2 a 0, l'arbitro del match non ha infatti potuto utilizzare il Video Assistant Referee poiché le riprese televisive sono state oscurate dallo sventolio di un bandierone dei tifosi del Boavista.

L'autogol dei tifosi del Boavista.

Sul terzo gol del Desportivo Aves, c'è stata una posizione dubbia di fuorigioco di Vitor Gomes, che ha convinto il direttore di gara, Fábio Veríssimo, a chiedere il "check" agli assistenti al Var: una richiesta che è però subito stata respinta, a causa delle immagini video inutilizzabili. Gli arbitri davanti al video non hanno infatti potuto vedere nulla proprio per il movimento della bandiera: sventolata davanti alla telecamera, proprio nel momento del tocco ravvicinato (probabilmente irregolare) dell'attaccante del Desportivo.

Le polemiche per il Var.

Dopo le polemiche nate nel nostro campionato, e in attesa che venga adottato a partire dalla prossima stagione anche nella Ligue 1 francese, la tecnologia video continua a far parlare di sé questa volta nel massimo campionato lusitano. Dopo mesi di sperimentazione, il Var è dunque ancora oggetto di discussione e questo avviene non soltanto nel nostro paese ma anche in Germania e soprattutto in Inghilterra: Nel paese britannico, i tifosi stanno infatti cominciando a prenderci confidenza al momento solo in FA Cup, in attesa che il Video Assistant Referee venga utilizzato anche nella Premier League.