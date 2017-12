La grande novità di questo campionato di Serie A è il VAR, che ha fatto arrabbiare qualche allenatore, ma che in realtà ha ridotto drasticamente il numero degli errori. Ci si chiede quanto sia forte l’impatto dell’aiuto tecnologico sul nostro campionato, è abbastanza chiaro che l’aiuto tecnologico abbia svolto un ruolo molto importante. Senza l’ausilio del VAR al comando ci sarebbe la Juventus, cambierebbe poco o nulla per le milanesi, mentre avrebbero un paio di punti in più le romane.

La Classifica della Serie A, Napoli al comando.

Il Napoli per la prima volta dopo ventotto anni è in vetta a Natale, Sarri per un solo punto è davanti alla Juventus, mentre l’Inter con due sconfitte rimediate nelle ultime due giornate ha perso contatto con il vertice, così come la Roma, che ha una partita da recuperare. La Sampdoria guida il gruppo di centro classifica, mentre malinconicamente con un punto chiude il Benevento

Classifica dopo 18 giornate.

Napoli 45; Juventus 44; Inter 40; Roma* 38; Lazio* 36; Sampdoria* 27, Atalanta 27; Fiorentina 26; Udinese*, Milan, Torino, Bologna 24; Chievo 21; Sassuolo 20; Genoa, Cagliari 17; Crotone, Spal 15; Verona 13; Benevento 1.

La Classifica della Serie A senza VAR.

Senza il VAR la Juventus avrebbe due punti in più, il Napoli due in meno. Dunque sarebbe tutto capovolto. L’Inter ha un bilancio pari, mentre senza la tecnologia la Roma si ritroverebbe due punti in più e sarebbe terza, la Lazio ne ha perso uno, ma soprattutto avrebbero rispettivamente cinque e quattro punti in più l’Atalanta e il Torino. Mentre sarebbero lievi i cambiamenti per il Milan, l’Udinese e il Bologna. Avrebbe due punti invece il Benevento.

Juve davanti al Napoli.

Juventus 46; Napoli 43; Inter, Roma* 40; Lazio* 37; Atalanta 32; Torino 28; Sampdoria* 27; Milan 25; Fiorentina, Udinese*, Bologna 23; Sassuolo, Chievo 20; Cagliari, Genoa 17; Crotone 13; Spal, Verona 12; Benevento 2.