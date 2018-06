Il VAR è al debutto assoluto mondiale e ovviamente non mancano le polemiche e le critiche all'assistenza all'arbitro via telecamera. C'erano tanti dubbi alla vigilia ma per il Presidente della FIFA Gianni Infantino il Mondiale in Russia sarebbe stato il banco di prova perfetto per una nuova era tecnologica. E così è stato.

Il VAR è stato utile in alcuni casi, in altri ha scatenato proteste, ma nel complesso il protocollo che aveva già avuto la benedizione nel nostro campionato ha resistito fino a questo momento ai detrattori della moviola in campo. Certo, non è mancata la contestazione e ci sono stati degli errori. Dopotutto per gli arbitri impegnati, esclusi gli italiani, era una prima volta assoluta.

Le polemiche. La polemica più feroce è arrivata nell'ultimo turno di partite, lunedì sera quando è iniziata la ‘girandola' finale delle gare in contemporanea e molte delle quali decisive. Soprattutto per ciò che è capitato contro il Portogallo, l'Iran – che sperava in una qualificazione agli ottavi – ha avuto parole feroci verso il VAR anche con ragione di causa, come per l'episodio controverso del fallo di reazione di Cristiano Ronaldo.

Il VAR in Prtogallo-Iran. In una partita in cui il risultato è sempre stato in bilico e un successo avrebbe promosso l'Iran e condannato il Portogallo, il VAR ha sanzionato Cr7 solamente con un cartellino giallo dopo la consultazione delle immagini, che hanno lasciato più di una perplessità.

L'episodio di Cr7. Il commissario tecnico dell'Iran Carlos Queiroz si è fortemente lamentato per la decisione dell'arbitro di non espellere Cristiano Ronaldo durante il pareggio per 1-1 contro il Portogallo, nonostante il direttore di gara prima di prendere la propria decisione abbia consultato proprio il VAR.

La provocazione di Queiroz. è parso sgomitare Morteza Pouraliganji verso fine ripresa nel secondo tempo, ma dopo aver visto il presunto fallo da parte del fenomeno portoghese, l'arbitro Enrique Caceres ha deciso di assegnargli solo un cartellino giallo: "Perché?" ha poi commentato Queiroz "Le regole dicono che se il fallo è di Messi o Ronaldo è solo una piccola spinta e non un cartellino rosso? Qual è la differenza tra un gomito di Cristiano Ronaldo e tutti gli altri? Il si suo è un mezzo gomito?"