Quando hai uno stipendio di 165.000 sterline a settimana se non ti godi alcune cose che in altre situazioni non avresti potuto fare, potrebbe sembrare un oltraggio a chi certe cose non può farle. È esattamente quello che sta facendo il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, in vista della gara di FA Cup con il Derby County .

In una foto sulle sue stories di Instagram mercoledì, il centrocampista francese si è fotografato mentre indossava una maschera Led per un trattamento alla pelle del viso che costa più di 2000 euro. Pogba è stato uno dei protagonisti della gara di Goodison Park contro l'Everton con due assist per la vittoria di Capodanno: il risultato ha permesso alla squadra di José Mourinho di superare il Chelsea e riprendersi il secondo posto in Premier League.

Pogba e la OPERA LED.

La maschera OPERA LED viene descritta come "indolore, non invasiva" ed è progettata per fornire "trattamenti di ringiovanimento della pelle a viso e collo". Paul Pogba, però, dovrà togliersela dal volto se vorrà essere della partita contro il Derby all'Old Trafford venerdì sera. Si tratta di una maschera che costa quasi 2000 sterline (2248 euro) e attraverso i profilo social di uno dei calciatori più seguiti al mondo ora è di dominio pubblico.

Pogba, un campione di visibilità.

Il francese è uno dei calciatori più seguiti sui social network e si fa sempre un gran parlare di lui: dall'ultima volta che non si è presentato all'allenamento perché non aveva messo la sveglia fino all'ultimo taglio di capelli (“i capelli stanno bruciando”), Pogba sa sempre come farsi notare dai suoi follower e tifosi. Il numero 6 dello United è l'uomo che vende più magliette in Inghilterra e il suo movimento di denaro è importantissimo per il marketing dei Red Devils.