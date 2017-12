Che fine ha fatto Paul Pogba? Non risponde alle telefonate, non si è presentato all'allenamento nel centro sportivo di Carrington, ha fatto perdere le proprie tracce senza dare una spiegazione. Che gli sia successo qualcosa di grave? Quando il Manchester United ha deciso d'inviare emissari a casa del calciatore per capire cosa fosse accaduto lo ha fatto con grande apprensione, anche alla luce dei tanti soldi investiti (oltre 100 milioni) per strappare il francese alla Juventus. La scena che il personale del club s'è trovato di fronte è stata imbarazzante… e così, tra le varie mansioni – oltre a quella di comprare anche l'astuccio del dentifricio – c'è anche quella di svegliare una delle stelle della squadra.

Proprio così, svegliare. Perché Pogba era ancora a letto e aveva completamente dimenticato che ad attenderlo c'erano José Mourinho, lo staff tecnico dei Red Devils, i compagni di squadra come da tabella programmata. L'ex juventino, forse troppo stanco, nemmeno aveva sentito la suoneria del telefono… particolare che ha fatto andare su tutte le furie il manager portoghese.

La punizione di Mourinho. Il fatto risale allo scorso 3 dicembre, dopo la vittoria dello United all'Emirates contro l'Arsenal, e solo oggi – grazie alle news sull'episodio pubblicate dal tabloid Daily Mail – è venuto alla luce. Qual è stata la reazione del manager lusitano? Mourinho l'ha presa malissimo e ha deciso di adottare un provvedimento esemplare nei confronti del calciatore: quella leggerezza è costata cara a Pogba che è stato punito con tre partite di sospensione, tornando in campo – ironia della sorte – in occasione della sfortunata trasferta di Carabao Cup contro il Bristol City (United eliminato nonostante il gol di Ibrahimovic).

"Per noi allenarci è come andare un giorno in ufficio – aveva ammesso Mourinho nella conferenza stampa successiva al ko -. Probabilmente ci sono alcuni di loro che non vogliono nemmeno venire in ufficio". Un riferimento apparso strano inizialmente ma adesso che la vicenda è stata resa nota dai giornali è tutto chiaro cosa era accaduto… con Pogba nella parte del bello addormentato.