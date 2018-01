Due gol bellissimi per agganciare il secondo posto e lanciare un messaggio chiarissimo al campionato: il Manchester United di José Mourinho non molla e, nonostante gli infortuni di Lukaku (uscito in barella nell'ultimo match per un colpo alla testa, le sue condizioni sono meno gravi del previsto) e di Ibrahimovic (fuori un mese, il ginocchio operato preoccupa ancora), si tiene alle costole del City lanciando la sfida al Chelsea di Conte che il 3 gennaio sarà in campo contro l'Arsenal. Orgoglio dei Red Devils, un po' meno per Wayne Rooney, illustre ex di turno: sostituto nella fase centrale della ripresa, Wazza raccoglie applausi ma la prestazione non è stata da incorniciare.

La partita. Il Manchester United s impone per 2-0 in casa dell'Everton nel posticipo odierno valido per la 22esima giornata della Premier League. Un risultato che porta i Red Devils a -12 dal Manchester City capolista. Senza l'attaccante belga e privi anche dell'asso Ibra, a Goodison Park gli ospiti si aggrappano alla reti di Anthony Martial e Lingard che vestono i panni di match winner. L'ex attaccante francese del Monaco ha sbloccato il risultato al 57′ (perfetto l'assist di Paul Pogba) mentre è toccato a Lingard siglare il raddoppio ( 81′) con un bel destro dal limite dell'area.

Risultati 22a giornata (lunedì) Brighton – Bournemouth 2-2, Stoke City – Newcastle 0-1, Leicester – Huddersfield 3-0, Burnley – Liverpool 1-2, Everton – Manchester Utd 0-2; (martedì) Swansea – Tottenham ore 20.45, Southampton – Crystal Palace, West Ham – West Bromwich, Manchester City – Watford ore 21; (mercoledì) Arsenal – Chelsea ore 20.45.

La classifica: Manchester City 59 punti; Manchester United 47; Chelsea 45; Liverpool 44; Arsenal 38; Tottenham 37; Burnley 34; Leicester 30; Everton 27; Watford 25; Huddersfield 24; Brighton 23; Newcastle 22; Bournemouth 21; Stoke City e Southampton 20; Crystal Palace 19; West Ham 18; Swansea e West Browmich 16.