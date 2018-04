Perché l'arbitro Orsato non ha espulso Miralem Pjanic? Perché il direttore di gara ha perdonato il bosniaco che, già ammonito, ha rischiato l'ammonizione nella ripresa con interventi al limite del regolamento? Perché con Vecino è stato fiscale e severo – decretandone l'espulsione col Var dopo il duro intervento su Mandzukic – ma non lo è stato anche con Barzagli (fallo da arancione su Icardi) e con l'ex romanista? Perché quella manata su Rafinha – con il fischietto a pochi passi dall'azione – è stata giudicata con indulgenza?

E' stata una partita incredibile, abbiamo gestito male il secondo tempo ma questo non so spiegarlo – ha ammesso Pjanic ai microfoni di Mediaset Premium -. Nel complesso, però, possiamo dire di aver fatto una grande prova di carattere. Questi sono 3 punti importantissimi per la lotta scudetto, è una vittoria che ci dà grandi energie per le prossime tre gare.

Inter-Juventus è finita sul campo con il risultato di 3-2 per i bianconeri (decisivo il gol nel finale di Higuain) ma nell'aria restano sospese le forti perplessità lasciate dall'arbitraggio e dagli episodi da moviola. Ironia della sorte, a vent'anni di distanza dal caso Ronaldo-Iuliano e di quel rigore non concesso che è una ferita aperta. E quanto accaduto a San Siro nell'anticipo di campionato è stato come spargervi sale sopra. Brucia e fa male… Icardi esce in lacrime, Spalletti fa mea culpa per quella sostituzione improvvida, Santon finisce nel mirino dei tifosi per non essere riuscito mai a fermare l'avanzata di Cuadrado dalla sua parte.

in foto: L’intervento di Pjanic su Rafinha e la mancata ammonizione del bosniaco

La Juve gongola per aver subito riscattato la sconfitta in casa contro il Napoli (tornato per una notte a -4 dal primo posto a 3 giornate dal termine del torneo), i nerazzurri recriminano. Pjanic racconta la propria versione dei fatti.

La prima ammonizione è arrivata dopo il rosso a loro – ha aggiunto il bosniaco -. L'arbitro poteva evitare il cartellino giallo perché c'era una situazione di tensione. Sul secondo fallo non ho visto arrivare Rafinha, mi sono subito scusato e penso che Orsato abbia pensato al primo giallo fosse stato un po' esagerato.

La chiosa sull'arbitraggio è di Massimiliano Allegri: prima sbotta in tv, obiettando che nel calcio come nel basket contano i gesti tecnici prima ancora degli schemi, poi quando gli chiedono della direzione di gara di Orsato e nella fattispecie della mancata ammonizione (con espulsione) di Pjanic non ha dubbi.

E perché Orsato avrebbe dovuto espellere il nostro giocatore? Ha fatto bene a non prendere un provvedimento del genere – ha concluso il tecnico della Juventus -. Gli arbitri lasciano correre di più e questo non può che essere un fattore positivo.