Protagonista in campo con l'assist al bacio per il gol decisivo di Cristiano Ronaldo, scatenato sui social per celebrare la vittoria della Juventus. Miralem Pjanic ha catalizzato l'attenzione nella serata di Jeddah, anche su Instagram. Il centrocampista bosniaco, tra i migliori in campo, ha postato una foto con la Supercoppa, con una didascalia provocatoria, che ha scatenato le reazioni stizzite dei tifosi del Milan e non solo.

in foto: https://www.instagram.com/p/BstnyQ–hlnZ/

Miralem Pjanic e il post provocatorio su Instagram dopo la vittoria della Supercoppa

Miralem Pjanic si è rivelato decisivo in Juventus-Milan, con l'assist per il gol vittoria di Cristiano Ronaldo che ha permesso ai bianconeri di vincere la Supercoppa. Il bosniaco si è scatenato sui social nel post-partita postando diversi contenuti. Su Instagram oltre alla festa con i compagni, l'ex Roma ha condiviso anche uno scatto con il trofeo sul terreno di gioco di Gedda. A catalizzare l'attenzione però è stata la didascalia d'accompagnamento: "Questa finale per togliere il dubbio se fossero più forti i Campioni d’Italia o i vincitori della Coppa Italia". Un messaggio provocatorio, che ha fatto riferimento alla presenza del Milan in quanto finalista della scorsa edizione della Coppa Italia vinta proprio dalla Juve.

Miralem Pjanic, insulti su Instagram dopo il post provocatorio

Il post di Miralem Pjanic ovviamente ha fatto molto discutere scatenando una pioggia di reazioni e commenti. Tantissimi quelli dei tifosi del Milan, e anche di altre squadre che hanno considerato le parole del bosniaco come uno "sfottò". Insulti pesanti per il giocatore e per quella che è stata considerata un'uscita evitabile. Dalla sua parte come prevedibile i tifosi bianconeri per una discussione diventata infinita.

Il bosniaco scatenato su Instagram

Non solo sfottò sui social per Miralem Pjanic. Nelle sue stories sul popolare social network, il centrocampista ha pubblicato anche un video relativo ai festeggiamenti con la Supercoppa nello spogliatoio con tanto di balletto per Matuidi e Alex Sandro. Postato anche uno scatto con il pugile statunitense Floyd Mayweather che ha voluto far visita alla squadra di Allegri.