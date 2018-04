Mai perdere la fiducia. Chissà se alla Juventus basterà averne tanta per fare l'impresa a Madrid, nel ritorno dei quarti di Champions. Partirà dal 3-0 incassato in casa, dalla doppietta di Cristiano Ronaldo e da quella maledetta (ahhh… le punizioni di Pirlo, che fine hanno fatto?) rovesciata che è diventata l'emblema della disfatta di Coppa, dalla vendetta mancata e dall'inferiorità manifesta. Come lo ribalti quel risultato grosso quanto una montagna e che fa ombra a ogni ambizione? Se il portoghese si addormenta e con lui pure Benzema/Asensio/Bale/Kroos/Modric/Casemiro, se Zidane non ne imbrocca una, se Higuain si sveglia e segna anche senza Joya (che sciocco nel prendere quella doppia ammonizione), se la difesa ha una scintilla di brio e di gioventù, se al solito orgoglio si aggiungono anche personalità e duttilità tattica… se ci sono tutte queste cose forse il miracolo può avvenire.

Pjanic sta con Allegri e crede nella remuntada con il Real

Certo è più facile crederci per chi all'Allianz non era in campo e probabilmente non ha accusato il colpo della seconda mazzata consecutiva dopo Cardiff come i compagni. Stiamo parlando di quel Miralem Pjanic che con la sua assenza per squalifica nell'andata dei quarti ha messo nei guai Max Allegri. Un Allegri con il quale ha parlato tanto in allenamento, condividendo la speranza di un'impresa simile a quella del Barcellona con il Psg della scorsa stagione.

Delusi, dispiaciuti, ma il mister è stato chiaro: bisogna andare avanti, non molliamo – ha dichiarato ai microfoni di Sky -. Proveremo a passare il turno anche se è molto difficile. Non molliamo niente perché nel calcio può succedere di tutto. Ovviamente la prima partita complica le cose.

Ecco perché la Juve può realizzare l'impresa con il Real

Dove trovare la forza per allontanare il ricordo della sfida d'andata? Negli episodi, girati praticamente tutti contro la Juventus secondo il bosniaco. Una situazione che difficilmente potrà ripetersi.

Secondo me questo gol subito all'inizio ci ha fatto male, potevamo sicuramente evitarlo. Poi durante la partita mi sentivo che stavamo sempre in gara e le occasioni c'erano, stavamo spingendo e provando a far gol. Al ritorno avremo un'altra possibilità per correggere questa partita di andata.

Il Benevento e l'accoppiata scudetto-Coppa Italia

Prima di volare a Madrid, bisognerà passare da Benevento. Guai a sottovalutare il confronto con il fanalino di coda della Serie A per Pjanic. D'altronde proprio alla luce del risultato di Juve-Real, è inevitabile iniziare anche a prendere in considerazione l'ipotesi di essere costretti in futuro a focalizzare le proprie attenzioni sull'ennesima accoppiata Scudetto-Coppa Italia. Un risultato comunque assai prestigioso.