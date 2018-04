Sette gol subiti e uno solo fatto. Così il calcio italiano è stato ‘masticato' da quello spagnolo nel doppio confronto di Champions League in cui Juventus e Roma hanno dato il via libera a Real e Barça per la qualificazione in semifinale. Confermando la mediocrità del nostro livello sul piano internazionale se è vero che nelle ultime stagioni sia i bianconeri che i giallorossi in Serie A sono stati protagonisti. E proprio la Juve, dopo il pesantissimo ko casalingo avrebbe rotto gli indugi su una immediata e certa rifondazione.

Nessuno ne parla apertamente perché c'è ancora una stagione da salvare. Alla fine, potrebbe arrivare il settimo tricolore consecutivo e la Coppa Italia. Due allori che si vanno ad aggiungere ai tanti altri raccolti in queste ultime stagioni segnate dalle guide di Conte e Allegri. Parlare di chi ha deluso, di chi potrebbe restare e di chi è in bilico rischierebbe semplicemente rovinare quanto di buono c'è ancora.

Il dubbio su Allegri

Intanto, le speculazioni di mercato attorno alla rosa di Allegri – e sullo stesso tecnico – sono aumentate con previsioni e scenari che prospettano comunque un ricambio quasi radicale la prossima estate. A partire dalla panchina. Al momento nulla lascia pensare che tra la Juventus e Allegri ci sia aria di divorzio ma è pur vero che non sarebbe uno scandalo se si arrivasse all'addio consensuale. In Inghilterra lo richiedono, il ciclo alla Juventus se non terminato, appare comunque senza nuovi sviluppi. Mentre la voglia di Champions non solo resta ma aumenta di anno in anno.

Da rifare quasi tutta la difesa

Chi parte

Poi, la squadra. Dove ci sono da rivedere gli interpreti in vari reparti, iniziando ovviamente dalla difesa reparto in cui il ricambio generazionale è diventato doveroso. Bonucci ha già lasciato, Buffon e Barzagli lo faranno presto, Lichtsteiner e Asamoah sono sicuri partenti. Chi resta si conta sulle dita di una mano: Chiellini, De Sciglio e Benatia, oltre a Rugani e Alex Sandro.

Chi arriva

Chi arriverà? Al 90 per cento un paio di acquisti made in Atalanta: come Spinazzola e Caldara che andrebbero a comporre una nuova linea tutta giovane, puntando decisamente al futuro. In cui potrebbe inserirsi anche il nome di Darmian, altro elemento da tempo inseguito da Marotta e Paratici.

Sogno Griezmann, ma costa 100 milioni

In mediana e in attacco, chi partirà sarà sicuramente Marchisio e probabilmente Bentancur, che potrebbero essere sostituiti da Emre Can e Cristante, altri elementi inseguiti da tempo. In avanti non si dovrebbe muovere nessuno ma comunque è previsto un inserimento ulteriore. Gli occhi sono puntati sul francese dell'Atletico Madrid, Griezmann che andrebbe ad integrarsi al meglio tra Higuain, Mandzukic e Dybala. Ma costa tanto, circa 100 milioni.