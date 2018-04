Probabilmente anche uno come Andrea Pirlo avrebbe perso la pazienza in Real-Juventus, dopo il rigore fischiato nel finale dall'arbitro Oliver. E' stato lo stesso ex centrocampista bresciano a rivelarlo in occasione della presentazione de "La Notte del Maestro", ovvero la sua partita di addio al calcio giocato in programma a San Siro il prossimo 21 maggio. Impossibile non parlare di quanto accaduto nell'ultimo match di Champions alla sua ex squadra, da parte di un calciatore che in campo si è sempre contraddistinto per un aplomb invidiabile e che ha parlato con la sua proverbiale schiettezza.

Il parere di Pirlo sul rigore della discordia in Real-Juve

Per l'ex campione del mondo, il rigore assegnato per un fallo di Benatia su Vazquez si poteva dare. L'errore, a giudizio di Pirlo, sta nel fatto che l'arbitro avrebbe dovuto in un certo senso "contestualizzare" il tutto: "Il rigore del Real Madrid poteva anche starci, ma l'arbitro in certe situazioni può evitare di darlo. Un arbitro un po' più furbo sorvola e manda tutti ai supplementari. Io sarei andato fuori di testa".

Le parole di Buffon esagerate per Pirlo che concede le attenuanti all'ex compagno

Le parole di Buffon a caldo hanno fatto molto scalpore, con il portiere che è stato criticato per non aver utilizzato "filtri" di fronte ai microfoni. Anche il suo ex compagno in bianconero Pirlo ha considerato esagerate le esternazioni sul direttore di gara del numero uno della Juventus, però gli concede delle attenuanti: "Gigi a caldo avrà anche esagerato a parlare di crimine contro l'umanità sportiva – le parole riportate da Gazzetta.it – ma va capito. Era la sua ultima partita in Champions League e sperava di vincerla. Un rigore così dubbio dopo aver disputato una partita del genere al Bernabeu fa saltare i nervi".

Per chi tiferà Pirlo in Juventus-Milan, finale di Coppa Italia

Pirlo conosce benissimo l'ambiente Juventus e alla luce di questo scongiura il rischio di contraccolpi psicologici in vista del finale di stagione: "Questa eliminazione non avrà ripercussioni, la delusione rimane ma dopo qualche giorno passerà e la Juventus penserà al campionato e alla Coppa Italia". E a proposito di Coppa Italia, per chi tiferà il doppio ex Pirlo? Ecco la sua risposta politically correct: "Sono ambasciatore della finale, tra Milan e Juventus non posso avere preferenze".

Pirlo in estasi per la Roma

A far gioire Pirlo e tutta l'Italia del calcio ci ha pensato la Roma. Il calciatore ha vissuto l'impresa con il Barcellona allo stadio Olimpico, vivendo una notte magica: "Ho visto i giallorossi allo stadio e ho assistito a questo spettacolo. È stata una serata fantastica, mi sono sentito tifoso della Roma anch'io, un risultato così importante neanche il romanista più accanito lo avrebbe pensato. Sono contento della vittoria che hanno fatto e magari andrò a vedere la semifinale. Dove può arrivare la Roma? Fino in fondo, ci devono credere, sono rimaste in 4 e devono puntare ad arrivare fino in fondo".

La crisi del calcio italiano

Un risultato quello dei giallorossi, che con l'impresa sfiorata dalla Juve, ha ridato lustro al nostro calcio, dopo la cocente delusione della mancata qualificazione al Mondiale: "Siamo abituati a far sì che gli altri siano sempre più bravi e noi meno bravi. È normale che dopo la mancata qualificazione al Mondiale ci sia disfattismo, ma c'è da ripartire, da ricostruire e c'è il tempo per poterlo fare, ci sono i giocatori da cercare e un po' alla volta si può fare un buon lavoro".