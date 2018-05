San Siro è pronto ad accogliere nuovamente Andrea Pirlo. Il prossimo 21 maggio, l'ex giocatore della Nazionale campione del mondo del 2006, saluterà tutti con la celebrazione dello stadio Meazza: impianto che lo ha visto protagonista per molti anni. Ribattezzata "La notte del Maestro", la partita d'addio del 38enne regista bresciano vedrà coinvolti moltissimi campioni che hanno giocato insieme a Pirlo durante la sua straordinaria carriera.

Dopo aver svelato il nome di portieri, difensori e centrocampisti, l'organizzazione ha reso ufficiali anche i nomi degli attaccanti che scenderanno in campo al Meazza nella serata dedicata a Pirlo. Oltre ai compagni che con lui vinsero il Mondiale (Del Piero, Gilardino, Inzaghi, Toni, Totti e Iaquinta), torneranno a calcare il prato dell'erba milanese anche superstar come Shevchenko, Ronaldo, Ronaldinho, Alexandre Pato e Christian Vieri.

Gli allenatori presenti a San Siro

A guidare dalle due panchine l'incredibile numero di grandi ex calciatori, ci saranno cinque tecnici che hanno avuto un ruolo fondamentale nel percorso calcistico di Andrea Pirlo: Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti. Una serata che farà certamente scendere qualche lacrima di commozione non soltanto all'ex regista della Nazionale, ma anche ai moltissimi tifosi che prenderanno posto in tribuna.

Tifosi che, grazie all'acquisto del biglietto, potranno aiutare economicamente i progetti della Fondazione Vialli e Mauro e quelli de Il Volo di Pietro Onlus: associazioni che devolveranno il ricavato per la costruzione del Centro Clinico Nemo di Brescia (che si occupa della cura delle persone affette da malattie neuromuscolari come ad esempio la SLA), per contribuire alla riqualificazione del reparto di Radiologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini di Brescia e per alcuni progetti in corso presso un orfanotrofio in Kenya.

L'elenco di tutti i partecipanti

Portieri: Abbiati, Buffon, Dida, Storari.

Difensori: Adani, Barzagli, Bonera, Bonucci, F. Cannavaro, Cafu, Chiellini, Costacurta, Favalli, Ferrara, Grosso, Jankulovski, Kaladze, Lichtsteiner, Maldini, Materazzi, Nesta, Oddo, SergInho, D. Simic, Zambrotta.

Centrocampisti: Albertini, Ambrosini, Baronio, Brocchi, Diamanti, Diana, Lampard, Leonardo, Marchisio, Pepe, Rui Costa, Seedorf, Verratti, Camoranesi, De Rossi, Gattuso, Perrotta.

Attaccanti: Del Piero, Gilardino, F. Inzaghi, Toni, Totti, Borriello, Cassano, Crespo, Matri, Iaquinta, Pato, Quagliarella, Ronaldinho, Ronaldo “il Fenomeno”, Shevchenko, Ventola e Vieri.

Allenatori: Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Donadoni, Mauro Tassotti.