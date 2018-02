Andrea Pirlo pochi mesi fa ha annunciato l’addio al calcio. Oggi ha annunciato che lunedì 21 maggio a San Siro giocherà la sua ultima partita. Il match vedrà protagonisti tanti suoi ex compagni. In particolare quelli che hanno condiviso momenti memorabili con lui al Milan, alla Juventus e in Nazionale. Il giocatore, a Brescia, oggi ha parlato anche del suo futuro e ha detto che rimarrà nel mondo del calcio e un giorno potrebbe fare anche l’allenatore.

Futuro da allenatore

Oggi il ‘Maestro’ ha ricevuto il ‘premio brescianità’ consegnatogli in occasione della festa di San Faustino e Giovita, i santi patroni della città, a margine ha parlato del suo futuro a breve periodo e ha espresso la sua gioia per il premio

Sono molto contento perché sono bresciano e ricevere questo premio fa piacere. Credo di aver rappresentato sul campo il modo di essere di noi bresciani. Dopo tanti anni ho bisogno di staccare dal calcio, avrò tempo di decidere cosa fare.

L’ex calciatore, che ha chiuso la sua carriera a New York, non ha escluso del tutto la possibilità di diventare un giorno un allenatore. E di sicuro il ‘Maestro’ sarebbe un insegnante straordinario per qualunque allievo: “Ho giocato solo a calcio, quindi credo di rimanere nel calcio. Allenatore? Ancora non lo so, ma è un’ipotesi. Adesso sono contento così, era il momento giusto per farlo e l’ho scelto io”.

L’addio al calcio a San Siro

Pirlo in questi giorni ha pianificato la sua ultima partita e ha inviato ai suoi ex compagni formalmente. La partita si giocherà a San Siro lunedì 21 maggio, il giorno dopo l’ultima di campionato e cinque giorni prima della finale di Champions. Parte del ricavato dell’incasso sarà devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro e a il volo di Pietro Onlus. C’è da scommettere che ci sarà un parterre de roi. Con i suoi vecchi compagni di Nazionale, quelli che hanno condiviso il Mondiale del 2006, quelli del Milan, con cui ha vinto due Champions, e quelli della Juventus. San Siro tornerà ‘Scala del Calcio’ per una notte con Del Piero, Totti, Inzaghi, Vieri, Buffon, Shevchenko e tanti altri campioni.