Il Napoli continua la sua corsa in vetta alla Serie A. La vittoria con la Lazio ha riportato gli azzurri davanti alla Juventus grazie un 4-1 perentorio ma resta sempre il problema relativo agli infortuni, soprattutto dopo il nuovo problema occorso a Faouzi Ghoulam che, dopo essere stato operato al legamento ha subito la rottura della rotula del ginocchio destro. Si tratta di una situazione non facile da sbrogliare per Maurizio Sarri che si ritrova soltanto con Mario Rui come terzino sinistro e dopo la partita con i biancocelesti di Inzaghi non ha escluso l'arrivo di uno svincolato.

Secondo quanto riporta Sky Sport l'idea del Napoli si chiama Guilherme Siqueira, calciatore svincolatosi nel settembre del 2017 dall'Atletico ma che ha giocato l'ultima partita ufficiale con il Valencia ad aprile dello scorso anno.

Perché Siqueira fa al caso del Napoli.

Questo brasiliano classe 1986 ha una spiccata predisposizione ad offendere perché dotato di buon dribbling e di buon piede. Ha un fisico importante (1,84 cm) e le ultime esperienze all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, al Benfica e al Valencia fanno di lui un uomo con un discreto pedigree internazionale. Siqueira arriverebbe al Napoli in prova nei prossimi giorni per permettere a Sarri di capire quali siano le sue reali condizioni e se può realmente dare una mano alla squadra in questo rush finale.

Sarri: Abbiamo qualche problemino numerico.

L'allenatore azzurro nel post gara contro la Lazio non si è tirato indietro proprio quando si è parlato di possibile intervento sul mercato e ha affermato

Qualche problemino numericamente ce lo abbiamo anche per fare contrapposizioni in allenamento. E' anche vero che c'è il dubbio che possa arrivare un giocatore realmente pronto in 10 giorni. Se c'è Giuntoli lo troverà, altrimenti no e andiamo avanti.

Il passato in Italia di Siqueira.

Il terzino brasiliano ha già avuto contatto con la Serie A visto che è arrivato in Italia nel 2004 grazie all'Inter prima di girovagare tra Lazio, Udinese e Ancona. Di certo gli anni migliori li ha sicuramente vissuti dopo tra Spagna e Portogallo ma adesso bisogna vedere come si muoverà Giuntoli e la sua squadra.