Il nome di Paul Pogba ancora una volta rientra nelle notizie di calciomercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni sul futuro del centrocampista francese dello United arrivano dall'Inghilterra e aprono ad un suo possibile ritorno in bianconero. Nonostante le dichiarazioni ufficiali ("Lo United è casa mia"), la realtà dei fatti sarebbe un'altra per il campione del mondo che starebbe pensando seriamente a vestire nuovamente la maglia della Juve soprattutto dopo la super accoglienza riservatagli dagli ex tifosi nell'ultimo confronto di Champions League.

Pogba dice sì alla Juventus, le ultime notizie di calciomercato dall'Inghilterra

Paul Pogba pronto a dire sì alla Juventus. Questa la sintesi delle ultime notizie di calciomercato sul futuro del centrocampista francese sui tabloid d'oltremanica. Al contrario del quadro offerto dalle dichiarazioni di Pogba ("Sono tornato a casa ma è come se non me ne fossi mai andato, sono semplicemente stato in vacanza per quattro anni"), i rapporti nello spogliatoio di Red Devils con José Mourinho non sono migliorati, e c'è la predisposizione ad un possibile ritorno alla Juventus. Una prospettiva a cui lo stesso giocatore avrebbe aperto rispondendo proprio ad un tifoso in occasione dell'ultima trasferta torinese.

Perché Pogba potrebbe tornare alla Juve

Proprio quanto accaduto in occasione di Juventus-Manchester United avrebbe stregato il giocatore. Quest'ultimo è stato accolto in maniera trionfale dai suoi ex tifosi che a partire dal riscaldamento gli hanno riservato cori e applausi. Una situazione che ha emozionato il centrocampista che in bianconero si è espresso a livelli altissimi, giocando anche in un ruolo che gli è più congeniale rispetto a quanto accaduto al Manchester United

Pogba-Juventus, le basi dell'operazione già a gennaio

A questo punto è lecito chiedersi cosa potrebbe accadere già nella prossima sessione di calciomercato invernale. La Juventus sarebbe pronta, anche alla luce di qualche infortunio di troppo nelle ultime settimane, a piazzare un colpo sul calciomercato (si è parlato anche dell'altro grande ex Arturo Vidal). Il sogno dei tifosi ovviamente sarebbe quello di riabbracciare Pogba che, alla luce del nuovo regolamento Uefa, potrebbe anche essere utilizzato in Champions pur avendo giocato già con lo United. Le tempistiche ovviamente sono ristrette e gli inglesi non vogliono privarsi di un calciatore a stagione in corso. Nelle prossime settimane dunque potrebbero arrivare ulteriori indiscrezioni su quello che sarà il futuro di Paul Pogba.