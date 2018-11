In estate è stato decantato come un colpo di mercato di prima qualità: Arturo Vidal ha lasciato il Bayern e la Bundesliga per abbracciare l'avventura in Liga, con i colori del Barcellona. Ma oggi, a distanza di una manciata di mesi, Re Artù si sarebbe già pentito della scelta, relegato da Balverde spesso e volentieri in panchina, a ritagliarsi briciole di partite, senza troppa gloria.

Una situazione paradossale: sul centrocampista c'era fortissimo l'interesse dell'Inter che stava chiudendo la trattativa per riportarlo in Italia dopo l'esperienza alla Juventus. Poi il blitz catalano che lo ha spedito direttamente a Barcellona lasciando di stucco Spalletti e dirigenza Suning. Adesso, però, a gennaio, il rientro in Serie A potrebbe verificarsi, con un paio di mesi di ritardo e con altri colori.

Centrocampo da puntellare

A pensare a Vidal sarebbe la Juventus falcidiata in mediana da costanti problemi fisici che hanno limitato oltremodo le scelte di Allegri, sempre obbligato a trovare soluzioni alternative per ovviare a infortuni costanti. Khedira, Douglas Costa, Matuidi, Bernardeschi: chi prima e chi dopo è passato in infermeria complicando piani e scelte tecniche.

Da Monaco a Barcellona solo delusioni

In questo senso, Vidal sarebbe una pedina che tornerebbe più che utile. La gestione catalana del cileno è pressocchè castrante nei confronti di un campione che aveva lasciato Monaco di Baviera proprio per ritrovare continuità e nuovi stimoli. Senza dimenticare che l'ambiente juventino ben lo conosce e saprebbe come arginarne eventuali comportamenti non ortodossi fuori dal campo.

Un mercato da ex: occhi anche su Pogba

L'idea Vidal si sposa con una strategia in mediana che avrebbe messo gli occhi anche ad un altro ex di lusso, Paul Pogba, oggi al Manchester. Stesse motivazioni, ma strade completamente opposte. Se per un ritorno di Vidal alla Juventus probabilmente non si troverebbero ostacoli da parte del Barcellona, per Pogba la questione è completamente aperta: malgrado il malcontento per la presenza di Mourinho, per il campione del Mondo si dovrebbe fare i conti con il Manchester, assolutamente contrario a svenderlo a gennaio.