Quante possibilità ci sono che Marcelo possa raggiungere il suo amico Cristiano Ronaldo alla Juventus? Le ultime indiscrezioni di calciomercato su questa prospettiva arrivano dalla Spagna e non portano buone notizie ai bianconeri. Il presidente del Real Florentino Perez ha chiuso la porta ad un possibile addio dell'esterno brasiliano nella prossima finestra di mercato, spegnendo così le voci che dalla scorsa estate continuano ad accostare il nome di Marcelo alla Juve.

Marcelo-Juventus, le ultime notizie di calciomercato

Dopo il colpo di calciomercato del secolo, ovvero l'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, si è parlato di un possibile colpo bis dei bianconeri con le merengues. Marcelo molto legato a CR7 con il quale ha vinto tutto alle merengues, è diventato un nome caldo per la società bianconera. Quest'ultima pur non formulando mai offerte ufficiali o iniziare una trattativa, è rimasta alla finestra pronta eventualmente a sfruttare un'apertura all'addio del giocatore per sedersi poi al tavolo con Florentino Perez. Possibile valutazione di mercato di 50-60 milioni per Marcelo.

Perché il Real Madrid non cederà Marcelo, alla Juventus

Dalla Spagna però arrivano notizie che rappresentano una doccia fredda per i tifosi della Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il presidente del Real Madrid ha ribadito la volontà di non cedere Marcelo. Florentino Perez, dopo l'addio di Lopetegui è intenzionato ad aprire un ciclo con il nuovo tecnico Santiago Solari e per questo stilato un piano rinnovi (da cui per esempio potrebbe restare fuori Modric), e una lista dei calciatori considerati incedibili. Tra questi c'è anche Marcelo.

Marcelo potrebbe restare a lungo al Real Madrid

Marcelo dunque non si muoverà a gennaio dal Real Madrid, ma non solo. La volontà di Florentino Perez e del Real Madrid è quella di non perdere il brasiliano, che dal canto suo non ha mai aperto pubblicamente alla prospettiva di un addio, anche in futuro alla luce di un contratto fino al 2022. Marcelo dunque potrebbe restare alle merengues fino a fine carriera? Un'ipotesi che a quanto pare non dispiacerebbe alla dirigenza del Real Madrid.