Luka Modric può essere ancora considerato un obiettivo di calciomercato dell'Inter? La risposta è affermativa, soprattutto alla luce delle ultime indiscrezioni che arrivano da Madrid. Il presidente del Real Florentino Perez infatti sembra intenzionato a non inserire il nome del candidato alla conquista del Pallone d'Oro nel piano dei prossimi rinnovi contrattuali delle merengues. Ecco allora che questa situazione potrebbe rivelarsi un assist per l'Inter che sogna di piazzare il colpaccio di calciomercato.

Perché Modric può lasciare il Real Madrid, le ultime notizie di calciomercato

Le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Luka Modric, in chiave Inter arrivano dalla Spagna. Florentino Perez con la dirigenza del Real sta approntando un piano per chiudere i rinnovi contrattuali di tutti i principali giocatori merengues. A sorpresa però tra i nomi nella lista non ci sarebbe Luka Modric. Il motivo? L'età non più giovanissima di Modric che nel 2019 spegnerà 34 candeline. Ecco allora che la volontà del Real è quella di non prolungare ulteriormente un contratto che attualmente scade nel 2020. Nessun ritocco sull'ingaggio di 8 milioni di euro per Modric, con buona pace, come evidenziato da Sportmediaset, del suo procuratore Lemic che non ha ricevuto particolari spiegazioni in merito.

Inter-Modric, le ultime sulla possibile trattativa

Inevitabile dunque che questa situazione rappresenti un assist di calciomercato per l'Inter. I nerazzurri rispetto alla scorsa estate possono anche contare sulla presenza di Beppe Marotta, pronto a diventare un neo dirigente del club milanese. La chiave dell'operazione potrebbe essere l'offerta giusta da presentare al Real Madrid, che l'Inter vorrebbe non fosse ovviamente molto alta anche in chiave Fair play finanziario. Convincere il giocatore invece potrebbe essere più semplice e non solo per la presenza di una colonia croata all'Inter: sul piatto un'offerta di 4 anni di contratto a 10 milioni di euro a stagione con la possibilità in futuro di giovare di un "paracadute" allo Jiangsu Suning in caso di addio anticipato.

L'erede di Modric al Real Madrid

Appuntamento dunque alle prossime settimane con l'Inter che continuerà a lavorare sotto traccia per una situazione di mercato che potrebbe essere più favorevole rispetto a quella della scorsa annata. Di certo a favore dei nerazzurri potrebbe giocare anche l'operato del Real in entrata: tanti gli obiettivi per la mediana del club campione d'Europa, in primis Eriksen che potrebbe rappresentare il dopo Modric e rivelarsi una sorta di ipoteca sul possibile arrivo in futuro di Pochettino in panchina.