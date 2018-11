Attualmente alle spalle della Juventus in campionato e in piena corsa per conquistare un posto negli ottavi di Champions League, l'Inter del neo presidente Steven Zhang è al lavoro per non farsi trovare impreparata nel prossimo gennaio. Le ultime notizie relative al mercato nerazzurro, rivelano infatti i nomi dei giocatori che già nella finestra invernale potrebbe raggiungere Luciano Spalletti alla Pinetina.

Uno di questi è quello di Luka Modric. Il regista croato del Real Madrid, già accostato al club milanese nella scorsa estate, potrebbe tornare di moda nelle prossime settimane. La sua permanenza in Spagna fino a fine stagione non sarebbe infatti così scontata. Come riportato da "Sport Mediaset", ci sarebbero infatti ben quattro motivi per pensare ad una clamorosa cessione: il mancato prolungamento del contratto fino al 2021, l'arrivo a Madrid dell'argentino Palacios (giocatore con caratteristiche simili a Modric), il clima che si è creato nello spogliatoio Real e la presenza nella rosa di Dani Ceballos.

Gli altri colpi di mercato

Il direttore sportivo Piero Ausilio, che sarà affiancato molto probabilmente da Beppe Marotta, segue però anche altri profili. A partire da quello di Rodrigo De Paul: 24enne ex Racing Club, autentica rivelazione friulana e giocatore molto gradito a Spalletti. Nonostante il rinnovo fino al 2023 con l'Udinese, il centrocampista argentino potrebbe infatti lasciare Udine e trasferirsi a Milano per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Oltre a Tonali del Brescia, il club milanese ha inoltre messo gli occhi su Joachim Andersen: il difensore ventiduenne della Sampdoria, già ribattezzato "il nuovo Skriniar". Come nel caso di De Paul, anche qui si parte da una valutazione (data da Ferrero, ovviamente) di 30 milioni: costo che l'Inter potrebbe in parte abbattere con l'inserimento del giovane attaccante della Primavera interista, Facundo Colidio.

tonali