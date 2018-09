Non luogo a procedere. Caso chiuso. E' così che la Fifa archivia il dossier aperto sull'Inter su denuncia del Real Madrid che aveva accusato il club nerazzurro di aver violato le norme che regolamentano i contatti con calciatori sotto contratto con altri club. Oggetto delle contestazioni: la presunta trattativa (perché mai c'è stato un annuncio ufficiale come accaduto nel caso di CR7 e la Juventus) con l'entourage di Luka Modric per convincerlo a lasciare la ‘casa blanca' e accettare il trasferimento a Milano. Sembrava tutto pronto e l'intesa raggiunta sulla base di uno stipendio da 10 milioni a stagione per 4 anni al calciatore (oltre a un biennale da trascorrere in Cina a fine carriera sotto le insegne di Suning). Sembrava… perché in realtà fare i conti con Florentino Perez s'è rivelata impresa ardua, difficile, insormontabile.

La reticenza del presidente, Florentino Perez

Mai il presidente iberico avrebbe permesso che, dopo CR7, a mollare gli ormeggi fosse anche il centrocampista croato, miglior giocatore del Mondiale di Russia 2018. Mai il presudente avrebbe detto sì a una transazione sulla base del prestito con diritto di riscatto. Anzi, quando ha conosciuto i termini dell'offerta possibile quasi ha sbottato: "Ma questi davvero vogliono un calciatore senza pagarlo?". E passò al contrattacco con il numero uno della Liga, Javier Tebas, ad armare l'artiglieria pesante sparando ad alzo zero contro l'Inter, la Juventus e altri club europei… uno in particolare, il Psg, pure lui colpevole dello ‘scippo' fatto al calcio iberico portando via Neymar.

Indagine preliminare archiviata dalla Fifa

Nella lettera inviata sia all'Inter sia al Real Madrid la Fifa ha formalmente messo la parola fine sulla querelle. Una tempesta in un bicchier d'acqua da mandare giù tutto d'un fiato per prendere la decisione definitiva. Non ci sono elementi per far scattare la violazione dell'articolo 18: non c'è stata scorrettezza da parte dei nerazzurri né avvicinamento ‘fraudolento' di Modric, nulla è avvenuto senza il permesso del club di appartenenza. Caso chiuso dopo un'indagine preliminare: ascoltati tutti i protagonisti della vicenda (dalle società al giocatore), la Fifa ha consegnato ai ricordi della lunga estate calda la vicenda Modric.